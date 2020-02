”Tuntui, että tämä on meidän matsi” – Kontinen ja Struff urakoivat finaaliin Rotterdamissa

Suomen Henri Kontinen ja hänen saksalaisparinsa Jan-Lennard Struff kukistivat tenniksen Rotterdamin ATP-turnauksen nelinpelin välierässä kanadalaisen Denis Shapovalovin ja intialaisen Rohan Bopannan 2-1. Pisteet menivät voittajille luvuin 5-7, 6-2, 10-8.

Ensimmäistä kauttaan yhdessä pelaavat Kontinen ja Struff kohtaavat sunnuntaina päivällä finaalissa ranskalaisparin Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut. Finaalipaikka on suomalaiselle ja hänen parilleen ensimmäinen yhteinen.

– Totta kai jokaista kisaa lähdetään voittamaan matsi kerrallaan. Kun finaalissa on, niin kyllähän sitä voittajana haluaa lähteä täältä, Kontinen sanoi pelin jälkeen STT:lle.

Yhteistyötään Struffin kanssa Kontinen kehuu.

– Kiva, että on lähtenyt rullaamaan heti alusta hyvin. Olen monesti sanonut, että uuden parin kanssa kun aloittaa, ei koskaan tiedä miten alku sujuu. Mutta toistaiseksi on tuntunut kyllä tosi hyvältä.

Perjantain ja lauantain otteluissa paljon samaa

Kontisen ja Struffin viikko on ollut vaativa. Kaksikko voitti viime viikonloppuna kaksi karsintaotteluaan. Maanantaina pääsarjan avauksessa kaatuivat ykköseksi sijoitetut saksalaiset Kevin Krawietz/Andreas Mies. Perjantaina puolivälierässä kaksikko kukisti brittiparin Jamie Murray/Neal Skupski.

Perjantaina ottelu kesti lähes puolitoista tuntia, lauantai-iltanakin yli tunnin. Myös perjantaina voitto tuli luvuin 2-1. Kontisen mukaan peleissä oli muutenkin paljon samaa.

– Oli monella tapaa samanlainen matsi kuin eilinen. Ensimmäinen erä hävittiin 7-5, murtoja oli jonkin verran. Tuntui koko ajan, että kun vähän nostamme tasoa, tämä on meidän matsi. Saimme käännettyä toisen erän samalla tavalla kuin eilen. Sitten pelattiin uudestaan hyvä tiebreak, Kontinen kuvaili ottelun tunnelmia.

STT

Kuvat: