Tuomioja Niikon Kiina-tapauksesta: Ulkoasiainvaliokunnan osalta loppuun käsitelty, yleisemmällä tasolla ohjeistus mahdollinen

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.) sanoo, että valiokunnan puheenjohtajan Mika Niikon (ps.) Kiina-kytköksiin ei tulla sinänsä valiokunnassa enää palaamaan. Tuomiojan mukaan valiokunnan jäsenten kanssa käydyssä keskustelussa ei tullut esiin esimerkiksi mitään epäluottamuslausetta Niikkoa kohtaan.

Hänen mukaansa Niikko antoi valiokunnan jäsenille oman perusteellisen selvityksensä asiasta ja vastasi kaikkiin esitettyihin kysymyksiin.

– Käymme keskustelua kaikkien eduskuntaryhmien kanssa, koska eduskuntaryhmissä halutaan käydä läpi samaa aineistoa, mitä mekin nyt valiokunnan piirissä olemme käyneet läpi, Tuomioja sanoi toimittajille eduskunnassa valiokunnan kokouksen jälkeen.

Tuomiojan mukaan on lisäksi mahdollista, että yleisemmällä tasolla tehdään kansanedustajille jonkinlaiset ohjeet siitä, miten esimerkiksi ulkovaltojen kanssa kanssakäymistä tulisi harjoittaa.

– Kansanedustajat ja tietysti erityisesti ulkoasiainvaliokunnan jäsenet ovat monenlaisen yhteydenpidon ja vaikuttamisen kohteena. Ulkovaltojen, yritysten, kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja niin edelleen. Meillä ei ole koskaan oikeastaan ollut mitään ohjeistusta siitä, miten tällaista kanssakäymistä tulisi harjoittaa, Tuomioja sanoo.

Hän lisää, että tällainen kanssakäyminen on täysin luonnollista ja kuuluu työhön, mutta se saattaa vaatia Tuomiojan mukaan ohjeistusta ja periaatteiden selvittämistä.

– Tähän saatamme vielä yleisellä tasolla palata, hän sanoo.

Niikon mukaan osakkuus kiinalaisyhtiössä kesti vain kuukausia

Niikon Kiina-kytkökset nousivat esiin, kun Suomen Kuvalehti kertoi hänen olleen puoluetoverinsa Ville Vähämäen kanssa perustajaosakkaana yhtiössä, joka kytkeytyy Kiinan valtion rahoittamaan teknologiakonserniin. Yhtiökumppanina toimi kiinalainen Hang Si, joka rahoitti Niikkoa vaaleissa liki 5 000 eurolla.

Suomen Kuvalehti kertoi, että Niikko ja Vähämäki salasivat osakkuutensa Kiinan valtioon kytkeytyvässä teknologiayhtiössä Realmax Oy:ssä.

SK:n selvityksen mukaan suomalaisyhtiö Realmaxin perustajaosakkaita olivat Niikko ja kansanedustaja Vähämäki. Lisäksi perustajaosakkaana on Suomessa teknologia-alalla työskennellyt Hang Si, joka alkoi työskennellä yrityksen toimitusjohtajana.

Niikon 20 prosentin omistusosuus Realmaxissa ei käy ilmi hänen kansanedustajana tekemistään sidonnaisuusilmoituksista. Kun Suomen Kuvalehti kysyi asiaa, Niikko viittasi ohjeistuksiin siitä, että vain yli 20 prosentin omistusosuudet pitää kertoa. Niikon mukaan osakkuus kesti vain kuukausia.

Niikko toisti tiistaina, että ”luotu mielikuva ei vastaa todellisuutta”

Niikko sanoi tiistaina STT:lle eduskunnassa, että Suomen Kuvalehden luoma mielikuva ei vastaa todellisuutta. Niikko ei kuitenkaan kovin tarkasti avannut sitä, miksi hänen mukaansa näin on. Niikko sanoi, että hän olisi kyllä tietoinen siitä, jos turvallisuusviranomaiset olisivat kiinnittäneet huomiota siihen, mitä hänen ympärillään tapahtuu.

– Luotan täysin siihen, että turvallisuusviranomaiset pitävät kansanedustajat ja erityisesti puheenjohtajan ajan tasalla, jos siihen on tarvetta, Niikko sanoi.

– Toisekseen mitään kytköksiä ei ole olemassa. Mihin nyt on viitattu, ne löytyvät yksityiskohtaisesti verkosta, jos joku ne vaan halua hakea, Niikko totesi ennen valiokunnan kokousta.

