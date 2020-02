Turku hylkäsi Tepsin – Kupittaan vanhassa jäähallissa kävi 1980-luvun lopussa enemmän väkeä kuin Turkuhallissa 2020-luvun alussa

Turun Palloseuran surullinen liigakausi sai eräänlaisen huipennuksensa maanantai-iltana Turkuhallissa. Pudotuspelimahdollisuutensa viime viikonlopun Ässät-tappioihin menettänyt TPS hävisi hallitsevalle mestarille HPK:lle 1–3.

Ottelun yleisömääräksi ilmoitettiin 3 528. Lukema on TPS:n kauden toiseksi huonoin. Vain lokakuinen kotiottelu KooKoota vastaan (3 277) veti vähemmän väkeä Turkuhalliin.

TPS tarjosi eiliseen otteluun ilmaisen sisäänpääsyn yli 70-vuotiaille.

TPS:n yleisökeskiarvo on romahtanut tällä kaudella alemmaksi kuin kertaakaan Turkuhallin kohta 30-vuotisessa historiassa.

Eilisen ottelun jälkeen keskiarvo on 4 508. Pudotusta viime kauden lukemaan on peräti 954 katsojaa. TPS:n lähihistorian alin keskiarvo on kaudelta 2013–2014, jolloin lukema oli 5 150.

Tämän kauden keskiarvo tulee todennäköisesti vielä putoamaan, sillä TPS:llä on vielä kuusi panoksetonta kotiottelua pelaamatta.

Turkuhallin avausottelu pelattiin marraskuussa 1990. TPS:n ensimmäisen täyden Turkuhallissa pelatun kauden 1991–1992 yleisökeskiarvo oli peräti 8 826. Tuo lukema on siis lähes puolittunut 30 vuodessa.

TPS:n yleisökeskiarvo pysyi yli 7 000 katsojan pitkälle 2000-luvulle asti. Esimerkiksi kaudella 2003–2004 keskiarvo oli vielä 7 704.

Kun TPS pelasi viimeisen kautensa Kupittaan jäähallissa 1989–1990, yleisökeskiarvo oli 4 564. Nyt siis on menty jo tuonkin lukeman alle.

HC TPS Turku Oy:n taloudellinen tilanne on ollut viime vuodet karmea: viidellä viimeisellä tilikaudella TPS on tehnyt yhteensä lähes kahdeksan miljoonan euron tappiot.

Edellisen tilikauden tulosta kuvailtiin ”lupaavaksi”, vaikka seura teki 7,7 miljoonan euron liikevaihdolla 760 000 euroa tappiota.

TPS:n pääomistajat ja peliyhtiö Supercellin perustajat Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen ovatkin pelastaneet seuran konkurssilta jo muutamaan otteeseen.

Kuluvasta tilikaudesta on odotettavissa taas suuren luokan tappiot, kun 2,4 miljoonan pelaajabudjetilla kauteen lähteneen TPS:n pelit päättyvät jo runkosarjaan. Eli Paananen ja Kodisoja joutuvat raottamaan taas kukkaroaan.

Tosin kaksikon kukkaro on lihonut viime vuosina enemmän kuin kenenkään muun suomalaisen: Paanasen verotettavat tulot olivat viime vuonna 109,9 miljoonaa euroa ja Kodisojan 98,2 miljoonaa euroa.

TPS:n yleisökeskiarvo Liigan runkosarjassa 2012–2020

2019–2020: 4 508*

2018–2019: 5 462

2017–2018: 5 492

2016–2017: 5 612

2015–2016: 5 175

2014–2015: 5 444

2013–2014: 5 150

2012–2013: 5 534



2000-luvun paras lukema:

2001–2002: 7 755

1990-luvun paras lukema:

1991–1992: 8 826

* TPS:llä on runkosarjaa jäljellä kuusi kotiottelua

TPS laukoi vain 11 kertaa kohti HPK-maalia!

TPS:n kauden viimeinen kuudennes käynnistyi maanantaina, kun HPK kävi hakemassa pisteet Turkuhallista 3–1-voitolla. Ottelu oli yksi Palloseuran heikoimmista tällä kaudella, eikä HPK:n maalivahti Rasmus Reijolan tarvinnut koko ottelun aikana torjua kuin kymmenen laukausta.

– Hävettävä esitys meiltä. Vastustajan maalivahti selvisi kymmenellä torjunnalla. Sen verran pitäisi olla ammattiylpeyttä, että aina kun pelaa, lähtee pelaamaan täysillä, Ilari Filppula sanoi.

TPS:n mahdollisuudet pudotuspelipaikkaan karkasivat käytännössä viime viikonloppuna kahteen Ässät-tappioon. Toki kymmenen parhaan joukkoon nouseminen on edelleenkin teoriassa mahdollinen, mutta käytännössä 12 pistettä edellä olevien porilaisten tavoittaminen vaatisi TPS:lta enemmän kuin pienen ihmeen.

– Osa pelaajista ei ollut selviytynyt viikonlopun pettymyksestä. Tämä ei ole se TPS, minkä haluan nähdä. Enemmän pitää löytyä, eteenkin kokeneilta pelaajilta, TPS:n päävalmentaja Marko Virtanen puhisi.

Turhautunut TPS otti toisessa erässä peräti seitsemän jäähyä.

– Teemana oli puolustaa hyvin ja pelata jäähyttömästi. Selvää on, että emme siinä onnistuneet, Virtanen sanoi.

HPK:n maalilla Reijolalle tuli toisessa erässä torjuttavaksi ainoastaan kaksi kiekkoa, mikä kertonee kaiken oleellisen pelistä. HPK voitti erän laukaukset 28–4.

TPS on nyt voittanut viimeisistä seitsemästä ottelustaan vain yhden, joten ainakin tahdin pitäisi muuttua täysin, mikäli se vielä aikoisi tehdä täyskäännöksen.

– Varmaan viikonlopun tappiot painoivat vielä henkisesti taustalla. Tässä on kuitenkin vielä pelejä jäljellä, emmekä me voi tällä lailla pelata loppukautta, Filppula manasi.

TPS pelaa viikon toisen ottelunsa lauantaina Lahdessa Pelicansia vastaan.

– Nyt lähdemme nollamaan tämän pelin ja hakemaan sitä ammattiylpeyttä otteisiin, Filppula sanoi.

TEKSTIT: Juha Tuuna ja Jussi Leppäsyrjä