Turun yli 17 vuoden takaisen arvokuljetusryöstön yrityksen käsittely alkaa käräjillä – nelikymppistä espoolaismiestä syytetään törkeän ryöstön yrityksestä

Turussa yli 17 vuotta sitten tapahtunutta arvokuljetusryöstön yritystä aletaan tänään käsitellä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 44-vuotiasta espoolaismiestä syytetään törkeän ryöstön yrityksestä.

Arvokuljetusauto yritettiin ryöstää Vanhan Tampereentien Prisman pihalla elokuussa 2002. Neljä tai viisi naamioitunutta ja konetuliasein varustautunutta ihmistä pyrki kulmahiomakoneen avulla arvokuljetusautoon.

Työskentely auton kimpussa kesti muutamia minuutteja, ja samalla kolme suomea puhunutta haalaripukuista miestä hätisteli Prisman asiakkaita konepistooleilla kauemmas. Jostain syystä ryhmä jätti murtoyrityksensä kesken ja pakeni varastetulla pakettiautolla.

Pakomatkallaan epäillyt ampuivat poliisia kohti ja levittivät tielle ajoesteitä. Poliisi menetti näköyhteyden pakoautoon. Chevrolet löytyi myöhemmin palaneena pururadalta. Tekijät olivat paenneet paikalta.

Poliisin mukaan epäilty kuuluu järjestäytyneeseen rikollisryhmään

Poliisi kertoi viime vuoden toukokuussa ottaneensa tapauksen taas aktiiviseen tutkintaan. Tällöin tutkinnanjohtaja sanoi, ettei poliisilla ollut mitään uutta tietoa tapauksesta.

– Juttu on ollut hyvin poikkeuksellinen. Ennen kuin törkeän ryöstön yritys vanhenee 20 vuodessa, niin kyllähän poliisin pitää sitä yrittää selvittää. Poliisi aina palaa näihin vanhoihin juttuihin, perusteli tutkinnanjohtaja Aki Lahtinen toukokuussa.

Lokakuussa poliisi otti kiinni yhden epäillyn. Poliisi kertoi miehen asuvan pääkaupunkiseudulla ja epäilevänsä hänen kuuluvan järjestäytyneeseen rikollisryhmään. Väestörekisteritietojen mukaan mies asuu Espoossa.

Poliisin mukaan tekijöillä on ollut etukäteistietoa arvokuljetusauton rakenteesta ja suojauksesta.

– Kyseessä on suunnitelmallinen ja ammattimaisesti organisoitu teko, joka aikoinaan oli erittäin vaarallinen sekä sivullisia että poliisia kohtaan, sanottiin poliisin tiedotteessa.

Tuomittu samassa huumejutussa NBK:laisten ja UB-pomon kanssa

STT kertoi syksyllä, että espoolaismiehellä on taustaa huumausainerikollisuudesta ja että hänet on tuomittu samassa jutussa usean korkean profiilin rikollisen kanssa.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan syksyllä 2006, noin neljä vuotta ryöstön yrityksen jälkeen, espoolaismies hankki neljän kilon amfetamiinierän Virosta ja piilotti sen maastokätköön Helsingin Pirkkolassa. Telekuuntelutiedoilla selvitettiin, että amfetamiinia odottivat myytäväksi järjestäytyneen rikollisryhmän Natural Born Killersin (NBK) jäsenet.

Kolme NBK:laista ja espoolaismies tuomittiin huumejutussa vankeuteen.

Keskusrikospoliisin asiantuntijan mukaan yksi jutun NBK:laisista oli määräävässä asemassa muihin jäseniin nähden. Tällä hetkellä mies on viranomaisten mukaan rikollisjärjestö United Brotherhoodin johtaja.

NBK sulautui vuonna 2010 kahden muun liivijengin kanssa, ja ne muodostivat yhdessä United Brotherhoodin, jota viranomaiset pitävät Suomen vahingollisimpana rikollisryhmänä.

