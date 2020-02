Työolot vaarana

Työolot ovat viime vuosikymmeninä kohentuneet huomattavasti. Samaan aikaan myös tieto tauteja aiheuttavista vaarallisista aineista on lisääntynyt. Tästä huolimatta Euroopassa altistutaan edelleen työpaikoilla syövälle.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston mukaan Euroopassa diagnosoidaan vuosittain noin 120 000 työperäisestä altistumisesta johtuvaa syöpää.

Työperäiset syövät koskevat myös suomalaisia, sillä Suomessa sairastuu vuosittain noin sata henkilöä asbestin aiheuttamaan syöpään.

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa altistumisen ehkäisemisessä säännöllistä työilman epäpuhtauksien mittaamista työpaikoilla.

Mittauksilla varmistetaan, että työntekijät eivät joudu altistumaan vaarallisille aineille. Säännöllisellä seurannalla pystytään arvioimaan myös sitä, tarvitaanko työpaikalla lisätoimia altistumisen ehkäisemiseksi.

Työntekijöiden tarkka seuranta sekä ajan tasalla oleva tieto eri aineiden vaikutuksista ovat niin ikään keskeisessä asemassa työperäisten sairauksien ehkäisyssä.

EU-maat ovat tehneet runsaasti yhteistyötä työperäisen syövän ehkäisyssä. Viime vuosina 25 vaaralliselle aineelle on annettu EU:ssa yhteiset sitovat raja-arvot.

Syöpävaaraa aiheuttavia aineita kartoitetaan jatkuvasti, sillä käyttöön otetaan koko ajan uusia kemikaaleja. Uusia vaarallisia aineita voi syntyä myös erilaisissa prosesseissa.

Suomessa työnantajan on ilmoitettava Työterveyslaitokselle, jos työntekijä on altistunut ammatissaan syöpävaaraa aiheuttaville tekijöille.

Käytössä ovat myös työnantajakohtaiset luettelot sekä valtakunnallinen rekisteri työssään sairauksille altistuneiden seurantaa, sairauksien ennaltaehkäisyä sekä tutkimusta varten.

Syöpään sairastuminen on aina valtava inhimillinen tragedia, joka koskee sairastuneen lisäksi hänen lähipiiriään.

Työperäiset syövät aiheuttavat myös merkittäviä kustannuksia. Euroopassa lasku on vuosittain noin 476 miljardia euroa.