Ulkoministeriö kehottaa Italiaan matkustavia noudattamaan erityistä varovaisuutta – EU:n asiantuntijat arvioivat tänään koronavirustilannetta ja torjuntatoimia

Suomen ulkoministeriö on päivittänyt Italiaa koskevan matkustustiedotteensa. Ulkoministeriö kehottaa matkailijoita noudattamaan erityistä varovaisuutta, kun aiemmin kehotuksena oli noudattaa tavanomaista varovaisuutta.

Italiassa on tänään vahvistettu neljäs koronaviruksen aiheuttama kuolema. Virukseen kuoli 84-vuotias mies Lombardian alueen pohjoisosassa.

Pohjois-Italiassa Veneton, Lombardian ja Piemonten alueilla on todettu useita koronavirustapauksia. Ulkoministeriön mukaan viranomaisohjeiden seuraaminen on tärkeää.

Suomen suurlähetystössä Roomassa on viikonloppuna seurattu tarkkaan Italian paikallisviranomaisten kertomia tietoja.

Suurlähetystöllä ei tällä hetkellä ole tietoa, paljonko suomalaisia asukkaita tai matkailijoita on karanteenialueella Pohjois-Italiassa.

– Me selvitämme sitä parhaillaan, konsuli Päivi Harju-Heikkilä kertoo STT:lle.

Harju-Heikkilä kertoo, että suurlähetystö on asiassa suomalaisten tekemien matkustusilmoitusten varassa. Lähetystö ei pidä listaa Italiassa asuvista suomalaisista.

Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin aamulla STT:lle, että Italiaan oli tehty 830 matkustusilmoitusta.

Harju-Heikkilän mukaan suurlähetystölle on tänään tullut säännöllisesti koronavirukseen liittyviä yhteydenottoja suomalaisilta.

– He ovat tällä hetkellä Italiassa lomailevia suomalaisia, jotka tiedustelevat tästä tilanteesta.

Suurlähetystö neuvoo seuraamaan Italian paikallisviranomaisten antamia ohjeita. Lisäksi lähetystö tiedottaa tilanteesta verkkosivuillaan ja Facebookissa.

EU:n asiantuntijat arvioivat tautitilannetta

Euroopan koronavirustilannetta arvioidaan tänään EU:n tartuntatautiasiantuntijoiden kesken, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Taustalla on Euroopan maiden viime päivinä muuttunut koronavirustilanne ja ensimmäiset laajemmat tartuntaketjut Italiassa.

THL:n terveysturvallisuuden johtajan Mika Salmisen mukaan tilanne osoittaa, että covid-19-tapaukset voivat levitä uusille alueille nopeastikin. Tämän takia jatkuvaa valppautta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista tarvitaan. Salminen sanoo, että eri maiden viranomaisten on tärkeää yhdessä pohtia, mitkä toimet ovat tehokkaita.

THL seuraa ja arvioi koronavirustilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. THL kertoo tiedottavansa ja antavansa toimintaohjeita tilanteen muuttuessa.

STT

