Uutissuomalainen: Maakunnissa väkeä vähennetty sote-alalla jo ainakin 1 100 henkilötyövuoden verran

Kuntien omistamilla sosiaali- ja terveysalan maakunnallisilla toimijoilla on kovat säästöpaineet, kertoo Uutissuomalainen. Tälle vuodelle on asetettu tavoitteeksi yhteensä yli 210 miljoonan euron säästöt. Asia käy ilmi Uutissuomalaisen tekemästä kyselystä sairaanhoitopiireille ja maakunnallisille sote-kuntayhtymille.

Säästötavoitteiden taustalla ovat kuntien talousongelmat. Uutissuomalaisen mukaan säästöpaineet ovat jo johtaneet merkittäviin sote-alan henkilöstövähennyksiin maakuntatasolla. Viime ja tänä vuonna päättyneissä yt-neuvotteluissa on sovittu väen vähentämisestä ainakin runsaan 1 100 henkilötyövuoden verran.

Toteutuneiden irtisanomisten tarkka määrä ei kyselyssä selvinnyt, mutta yt-neuvotteluissa on päätetty lähes 240 henkilön mahdollisista irtisanomisista.

