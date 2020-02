Vaatteiden vastuullisuus kiinnostaa joka kolmatta – kaksi kolmesta ei pohdi ilmastoa vaateostoksilla

Joka kolmas suomalainen sanoo ilmasto- ja ympäristökysymysten vaikuttavan vaateostoksiinsa, selviää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n teettämästä kuluttajatutkimuksesta. Kaksi kolmasosaa kuluttajista ei siis pohdi ilmastoasioista vaatteita hankkiessaan.

Vastuullisuus- ja ilmastokysymykset merkitsevät naisille enemmän kuin miehille. Eniten vastuullisuus ja ilmasto kiinnostavat 18-29-vuotiaita sekä 60-75-vuotiaita naisia, ja vähiten niitä miettivät vaateostoksilla 45-59-vuotiaat miehet.

Vajaa kolmannes vastaajista sanoo suosivansa suomalaisia vaatemerkkejä. Kaksi viidestä kertoo, että ostaisi enemmän suomalaismerkkien tuotteita, jos niitä olisi saatavilla paremmin.

Brändit ja trendit eivät korostu vastaajien vaatevalinnoissa. Kyselyn mukaan he pitävät vaatteen tärkeimpinä ominaisuuksina hyvää istuvuutta ja sopivuutta omaan tyyliin.

Mieluiten kotiin hankitaan vaatteita, joita aiotaan käyttää pitkään. Vastaajista lähes puolet kertoo korjanneensa tai korjauttaneensa vaatteita vuoden sisällä.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen muistuttaa tiedotteessa, että vaatteiden käyttöiän tuplaaminen vähentäisi tekstiiliteollisuuden päästöjä kymmenillä prosenteilla. Hänen mukaansa ympäristön kannalta vastuullisinta on valita pitkäikäisiä tuotteita tarpeeseen.

– Vaatteiden valmistajilla on vastuu siitä, mitä tuotantoketjussa tapahtuu ennen kaupan hyllyä, mutta myös kuluttaja pystyy vaikuttamaan valinnoillaan. Jos tuotetta huoltaa hyvin, se kestää pidempään, hän sanoo.

Suomalainen kuluttaja 2020 -tutkimuksen tiedonkeruun toteutti Norstat nettipaneelina viime syksynä. Vastaajia oli 2 000.

STT

Kuvat: