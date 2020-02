Väen väheneminen Salon päänsärky

Ennakkotiedot viime vuoden asukasmääristä toivat kylmiä lukuja Saloon. Kaupungin väkiluku vähenee tasaista tahtia, ja samanaikaisesti väestö vanhenee.

Viime vuonna vähennystä kirjattiin 471 henkilöä, ja Salon väkiluku tipahti jo alle 52 000 asukkaan. Väki on tasaisesti vähentynyt vuodesta 2012 lähtien.

Salolaisia oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuoden lopulla 51 850. Määrä on sama kuin Salossa ja liitoskunnissa yhteensä vuonna 1998. Vaikka väkiluku on sama, paljon on muuttunut noin 20 vuoden aikana.

Kun matkapuhelimien valmistus pääsi täyteen vauhtiin, Saloon tarvittiin lisää tekijöitä ja väkiluku kasvoi vahvassa myötätuulessa.

Lähihistoria vahvistaa Salon ja Nokian yhteisen taipaleen nousut ja laskut. Salon väkiluku kasvoi aina vuoteen 2011 saakka, jolloin se oli suurimmillaan 55 283. Vain vuotta myöhemmin Nokia sulki Salon matkapuhelintehtaan, ja Salo suistui teollisen Suomen suurimpaan rakennemuutokseen.

Pahimmasta kurimuksesta on päästy jaloilleen. Salon työttömyys ei koskaan noussut yli 20 prosentin kuten pelättiin, ja viime vuonna on mitattu pääsääntöisesti jo alle kymmenen prosentin työttömyyslukuja.

Voidaankin sanoa, että työttömyys ei ole enää Salon suurin ongelma. Monilla aloilla puhutaan jopa työvoimapulasta.

Asukasluvun väheneminen sen sijaan on ongelma. Tuhansien ihmisen poistuminen näkyy Salon ja koko talousalueen elinvoimaisuudessa.

Tilannetta ei yhtään helpota vauvapula. Koko Suomessa syntyvyys on pudonnut nälkävuosien tasolle, eikä tilanne ole yhtään parempi Salossakaan. Viime vuonna salolaisia kuoli 629, ja uusia salolaisia syntyi 308. Salo harmaantuu nopeaa tahtia.

Väestökadon pysäyttäminen ja väkiluvun kääntäminen kasvuun olisi Salossa ensiarvoisen tärkeää. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Parhaiten työikäinen väestö pidetään Salossa, kun pystymme luomaan uusia työpaikkoja. Uudet työpaikat houkuttelevat myös uusia asukkaita, erityisesti lapsiperheitä.