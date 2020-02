Väkikato haastaa Saloa

Tammikuun tilastot kertovat saman suunnan jatkuvan Salossa. Työttömiä on koko ajan vähemmän, mutta samalla väki vähenee Salossa.

Salon asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 51 790. Vähennystä tammikuussa kirjattiin kaikkiaan 60 henkilöä.

Työttömyys ei enää ole Salon pahin ongelma. Hyvä kehitys työllisyydessä on jatkunut jo pitkän aikaa, eikä vuoden alku tuonut linjaan muutoksia.

Salon työttömyysaste oli tammikuun lopussa 10,5 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 11,4 prosenttia. Työtä vailla oli kaikkiaan 2 492 työnhakijaa. Työttömiä on viime vuoden tammikuuhun verrattuna 206 henkilöä vähemmän.

Somerolla työttömyysaste oli 7,3, kun se vuotta aikaisemmin oli 8,1 prosenttia.

Paras työllisyystilanne Salon seudun kunnissa on Paimiossa, jossa työttömyysaste on 4,7 prosenttia. Kun työttömyys on näin matalaa tasoa, voidaan käytännössä puhua jo täystyöllisyydestä. Tämä näkyy joillakin aloilla myös työvoimapulana.

Maakunnan korkein työttömyys oli Turussa, 11,3 prosenttia. Matalin työttömyys mitattiin Ruskolla, 4,3 prosenttia.

Viime vuosina hyvin pärjänneessä Vakka-Suomessa työttömien määrä kasvoi voimakkaasti autotehtaan määräaikaisten lomautusten vuoksi. Vakka-Suomessa työttömien määrä kasvoi lomautusten vuoksi 365 henkilöllä viime vuoteen verrattuna. Silti seutukunnan työttömyysaste on edelleen matala, 8,1 prosenttia.

Salolle synkempää luettavaa tarjoaa ennakkotieto väestömuutoksista. Kaupungin väkiluvun väheneminen jatkuu edelleen. Tammikuun lopussa salolaisia oli 60 vähemmän kuin viime vuoden lopussa.

Väki vähenee niin luonnollisen poistuman kuin muuttoliikkeen myötä. Kuolleita oli 30 enemmän kuin syntyneitä.

Vauvapulasta kärsii koko Suomi, mutta muuttoliikkeeseen on mahdollista Salossa vaikuttaa. Tehokkaita keinoja pitää hakea tosissaan, sillä hiipuva väestönkehitys alkaa jatkuessaan syödä kaupungin elinvoimaa.

Työpaikat, sujuvat kulkuyhteydet ja hyvät julkiset ja yksityiset palvelut ovat tärkeitä, kun perheet miettivät muuttopäätöksiä.