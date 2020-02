Valamiehistö punnitsee nyt Hollywoodin jättiläistä vastaan esitetyt seksuaalirikossyytteet

Yhdysvalloissa New Yorkissa valamiehistö alkaa tänään pohtia elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia vastaan esitettyjä syytteitä.

Yli 80 naista on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisesta väärinkäytöksestä. Nyt oikeudessa on käsitelty kuitenkin vain kahden naisen tapauksia. Toinen naisista syyttää Hollywood-mogulia raiskauksesta vuonna 2013. Toisen mukaan Weinstein pakotti hänet vastaanottamaan suuseksiä vuonna 2006.

Oikeudenkäynti Weinsteinia vastaan alkoi 22. tammikuuta. Oikeudenkäynnin aikana kaikkiaan kuusi naista todisti Weinsteinin käyttäneen heitä seksuaalisesti hyväkseen. Yksi oikeudessa todistaneista naisista oli Sopranos-sarjassa näytellyt Annabella Sciorra. Syyttäjän tapaus riippuu pitkälti siitä, uskooko valamiehistö oikeudessa todistaneita naisia.

Elinkautinen tuomio uhkaa, myös toinen seksuaalirikostutkinta käynnissä

Weinsteinin puolustus on kiistänyt syytteet ja sanonut seksuaalisen kanssakäymisen tapahtuneen yhteisymmärryksessä. Torstaina pitämässään loppupuheenvuorossa Weinsteinin asianajaja Donna Rotunno kehotti 12-henkistä valamiehistöä tekemään itsestään epäsuositun vapauttamalla Weinsteinin. Rotunnon mukaan Weinstein on ollut syytön alusta alkaen. Rotunno korosti, ettei syyttäjillä ollut esittää tapauksista minkäänlaisia rikosteknisiä todisteita, eikä tapauksille ollut silminnäkijöitä.

Jos 67-vuotias Weinstein todetaan syylliseksi, häntä uhkaa pisimmillään elinkautinen vankeustuomio.

Myös Los Angelesissa on käynnissä erillinen tutkinta Weinsteinia vastaan esitetyistä seksuaalirikossyytteistä. Miestä vastaan on nostettu lisäksi useita siviilikanteita.

STT

