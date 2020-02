Valamiehistö punnitsee nyt Hollywoodin jättiläistä vastaan esitetyt seksuaalirikossyytteet

Yhdysvalloissa New Yorkissa valamiehistö alkaa tänään pohtia elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia vastaan esitettyjä syytteitä.

Yli 80 naista on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisesta väärinkäytöksestä. Nyt oikeudessa on käsitelty kuitenkin vain kahden naisen tapauksia. Toinen naisista syyttää Hollywood-mogulia raiskauksesta vuonna 2013. Toisen mukaan Weinstein pakotti hänet vastaanottamaan suuseksiä vuonna 2006.

Jos 67-vuotias Weinstein todetaan syylliseksi, häntä uhkaa pisimmillään elinkautinen vankeustuomio.

STT

