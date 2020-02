Valkoinen talo tyrmää ajatuksen Nokia- ja Ericsson-kaupoista

Valkoinen talo tyrmää oikeusministeri William Barrin esittämän ajatuksen, että Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tulisi ostaa enemmistö suomalaisesta Nokiasta ja ruotsalaisesta Ericssonista, kertoo uutistoimisto Reuters. Barrin mukaan Yhdysvallat voisi näin kilpailla kiinalaista verkkolaitevalmistaja Huaweita vastaan.

– Yhdysvaltain hallitus ei ole ostamassa mitään yhtiöitä, ei kotimaasta eikä ulkomailta, presidentti Donald Trumpin talouspoliittinen avustaja Larry Kudlow sanoi.

Samalla Kudlow kuitenkin muistutti, ettei mikään estä amerikkalaisia teknologiayhtiöitä ostamasta Nokiaa ja Ericssonia.

Kudlown mukaan Yhdysvallat tekee läheistä yhteistyötä Nokian ja Ericssonin kanssa. Yhtiöiden teknologia on Kudlown mukaan ratkaisevassa roolissa 5g-infrastruktuurin rakentamisessa.

Myös varapresidentti Mike Pence suhtautui varauksellisesti Barrin puheisiin CNBC-televisiokanavan haastattelussa.

Pencen mielestä 5g-infrastruktuuria pitäisi kehittää amerikkalaisyhtiöiden ja vapaan markkinatalouden voimin. Hänen mielestään 5g-verkoille pitäisi vapauttaa lisää radiotaajuuksia, mitä myös presidentti Trump on kannattanut.

”Vain kaksi yhtiötä”

Barr sanoi aiemmin tällä viikolla Kiinan taloudellisen vallan kasvua käsittelevässä konferenssissa, että on vain kaksi yhtiötä, jotka voivat kilpailla Huawein kanssa: Nokia ja Ericsson.

Barrin mukaan yritysten ongelma kilpailussa on, että ne eivät ole Huawein kokoisia eikä niiden taustalla ole samanlaista voimakasta maata kuin Kiina.

– Jos laittaisimme markkinamme ja taloudelliset muskelimme toisen tai molempien firmojen taakse, niistä tulisi paljon suurempia kilpailijoita, Barr sanoi.

Yhdysvallat on voimallisesti vaatinut, että eurooppalaiset Nato-maat sulkisivat Huawein pois 5g-verkoistaan. Yhdysvallat epäilee, että Kiina käyttää Huawein laitteita vakoilussa.

