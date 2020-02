Suomessa on 11 000 sairaansijaa ja sairaalavarusteet 400 000:lle – koronavirusta ei luokitella vielä epidemiaksi

Hallitus korosti tiedotustilaisuudessa, että Suomessa ei ole koronavirusepidemiaa, vaikka yksittäisiä tartuntatapauksia on ilmaantunut. Valmiutta pystytään korottamaan nopeasti, jos tauti leviäisi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan tautitilanteesta on liikkeellä huhuja ja väärää tietoa. Siksi hallitus haluaa tiedottaa taudista ja siihen varautumisesta mahdollisimman avoimesti. Hän myös korostaa, että viranomaisten tietoon voi luottaa.

– Hallitus on varautunut kaikkiin tilanteisiin, myös siihen, että tulee epidemia, hän sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee sanoi tiedotustilaisuudessa, että Suomessa on riittävästi hengityskoneita, jotta voidaan hoitaa vakavampia oireita viruksesta saavia. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) huomautti, että joka tapauksessa valtaosa, noin 80 prosenttia, sairastuvista sairastaisi koronaviruksen lievänä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle käytettävissä olevat varusteet riittävät hyvin, vaikka tautitapauksia ilmenisi lisää.

Jos joillakin alueilla ilmenisi enemmän tautitapauksia, sosiaali- ja terveyslautakunnat voisivat Sillanaukeen mukaan tehdä päätöksiä esimerkiksi koulujen tai päiväkotien sulkemisesta. Ensisijaisena varotoimenpiteenä hän kuitenkin sanoo, että henkilökunnan kannattaa sairastaa riittävän pitkään kotona ja päiväkodeissa ja kouluissa kannattaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Varautumissuunnitelma salainen

Laskelmat siitä, kuinka moni saattaa Suomessa sairastua, ovat vielä kesken, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Torstain alkuiltaan mennessä vahvistettuja koronatapauksia oli todettu kaksi. Suomessa on hänen mukaansa 11 000 sairaansijaa, mikä riittää kaikkein vakavimpaankin skenaarioon.

– Kausi-influenssassa on kohta miljoona sairastajaa. Vuosittain 500-2 000 ihmistä kuolee siihen eli meidän huolemme on aivan muualla, Varhila sanoi toimittajille.

Pandemian varautumissuunnitelma, jossa on tieto esimerkiksi terveydenhoitohenkilökunnan suojavarusteista, on hänen mukaansa salainen asiakirja. Varhilan mukaan Suomessa on varauduttu 400 000 ihmisen suojaamiseen. Varustemääriä on hänen mukaansa arvioitu sairaanhoitopiireittäin ja käytettävissä olevien varusteiden, kuten hengityssuojainten, visiirien sekä kirurgisten käsineiden ja essujen pitäisi riittää hyvin.

Kotikaranteenissa ruoka ja hoiva varmistetaan

Torstain tietojen mukaan kotikaranteenissa oli muutamia ihmisiä. Varhilan mukaan kunta varmistaa karanteenissa olevien henkilöiden ruokahuollon ja seuraa terveydentilaa. Lain mukaan työssäkäyvälle ihmiselle, joka määrätään karanteeniin, maksetaan Kelasta tartuntatautipäivärahaa.

Karanteeniin määräämisestä päättää tartuntatautilääkäri. Esimerkiksi niitä henkilöitä, jotka matkustivat lentokoneessa lähellä sairastunutta suomalaisnaista, ei välttämättä määrätä kotiin, sanoo STM:n Varhila.

– Heille annetaan tarkat ohjeet siitä, että olette olleet tällaisen henkilön lähellä ja teidän pitää tarkkailla oireita riippuen siitä, miten tartuntatautilääkäri määrittelee.

Esimerkiksi Espanjan suhtautuminen on huomattavasti kireämpi. Lounais-Teneriffalla sijaitsevassa hotellissa noin tuhat matkailijaa on ollut karanteenissa, koska hotellin italialaisella asukkaalla todettiin virustartunta. Japanissa Diamond Princess -aluksella oli pahimmillaan karanteenissa noin 3 700 ihmistä.

Julkisia tilaisuuksia ei näillä näkymin rajoitettaisi

Varhilan mukaan suhtautumisessa on maakohtaisia eroja. Käytännöt eroavat myös sen suhteen, voitaisiinko julkisia tapahtumia perua tai yleisiä tiloja sulkea viruksen leviämisen estämiseksi. Suomessa sellaista ei ole Varhilan mukaan ainakaan toistaiseksi pidetty järkevänä.

Hänen mukaansa Suomen suhtautuminen perustuu koronaviruksesta tehtyyn riskiarvioon.

Suomessa ei myöskään näillä näkymin ryhdyttäisi mittaamaan kuumetta julkisilla paikoilla. Johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että näyttö hyödystä on vähäinen.

– Potilaat voivat olla myös kuumeettomia tai aika vähäoireisia. Jos henkilöllä on kuumetta, ei ole mitään varmuutta siitä, että se on korona, vaan se voi olla myös flunssa, Kumpulainen kertoi STT:lle.

Budjetissa on varauduttu koronaviruksen kaltaisiin ylimääräisiin menoihin

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan koronaviruksen talousvaikutukset ovat epävarmoja. Suurimmat vaikutukset on toistaiseksi nähty rahoitusmarkkinoilla, jotka reagoivat reaalitaloutta nopeammin riskien muutoksiin.

Jos viruksen leviäminen saadaan nopeasti rajoitettua, vaikutukset Suomen taloudessa kohdistuvat Kulmunin mukaan lähinnä teollisuuteen ja sen komponenttien saatavuuteen sekä matkailuun. Tällöin myös vaikutukset julkiseen talouteen jäisivät pieniksi.

Jos virus leviäisi laajemmin, vaikutukset välittyisivät myös kansantalouteen laajemmin, ja tällöin myös valtion reaktion tulisi olla voimakkaampi.

Valtion budjetissa on hallituksen mukaan varauduttu koronaviruksen aiheuttaman tautitilanteen kaltaisiin ylimääräisiin menoihin 8,9 miljoonalla eurolla. Lisäksi hallitus varautuu kattamaan tarvittaessa mahdollisia koronaviruksen aiheuttamia lisäkustannuksia lisätalousarviomenettelyllä.

Koronaviruksen levitessä Euroopassa hallitus päätti eilisessä neuvottelussaan myös lisäkoordinaatiosta. Valtioneuvostoon perustetaan toistaiseksi työskentelevä koordinaatioryhmä, joka koostuu eri ministeriöiden edustajista sekä asiantuntijajäsenistä.

