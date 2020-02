Salli aamunkoittoon kestää lempemme hetken, lauloi Eugen Malmstén riettaasti levylle vuonna 1935. Kappale joutui heti saman tien Yleisradiossa soittokieltoon. Nyt Salon Seudun Harmonikkakerhon taiteellinen johtaja Janne Kuusinen on kaivanut kappaleen esiin vanhoista nuottivihoista ja puhaltanut siitä pölyt.

– Hella Wuolijoki ei tykännyt tästä Walter Raen säveltämästä tangosta Vain tämä yö on meidän , Kuusinen kertoo.

Huhtikuussa saadaan tietää, tykkääkö siitä uuden 20-luvun salolaisyleisö, kun Salon Seudun Harmonikkakerho esittää kevätkonsertissaan sen ja muita 30-luvun harvinaisia viihdemusiikin helmiä Kuusisen persoonallisina sovituksina. Käsittelyyn pääsee esimerkiksi hilpeä foxtrot Älä luota suudelmiin ja itämaisilla rytmeillä hurmaava Jos olisin sulttaani.

– Sen alussa on Abban I Let The Music Speak , Kuusinen paljastaa ja mainitsee, että tarkkaavainen voi kuulla toisessa kappaleessa Princeä.

– Ei tämä ole mikä tahansa harmonikkakerho. Ei pitäisi ainakaan olla, hän lisää.

Salon Seudun Harmonikkakerho on rakentamassa vuotuista kevätkonserttiaan täyttä päätä. Tänä vuonna teemaksi on valittu Juurilla . Konsertissa kerho kaivelee musiikillisia juuriaan sotia edeltävältä ajalta.

– On ollut mielenkiintoista käydä läpi vanhoja nuotteja. Edustettuina ovat Malmsténin veljekset sekä Dallapé ja kumppanit. Lähes kaikki on kotimaista viihdemusiikkia, Kuusinen kertoo.

Konsertin alaotsikkona on Vanhaa velmua viihdemusiikkia . Ohjelmistoon on siis poimittu unohtumisvaarassa olleita kappaleita, joissa on pilkettä. Kuusinen kuvailee, että ne kertovat historiasta rutkasti enemmän kuin kokonainen kurssillinen ulkoa päntättyjä taisteluiden vuosilukuja.

Mutta vaikka tässä konsertissa katsotaan menneisyyteen, kerhon on katsottava myös tulevaan. Kuusinen toteaa, että yhdistyksen pitää koko ajan miettiä sitä, miksi se on olemassa ja pitäisikö uudistua.

– Toistaiseksi ainakaan emme rupea ihan Cheekiä tekemään. Mutta haitarilla on uudistumisen paine, ja olemme korvat avoinna uudelle. Täytyy kuitenkin olla varovainen, ettei uudista väkisin, uudistamisen vuoksi.

Teatteri Provinssin lavalla tullaan kuulemaan harmonikkakerhon eri kokoonpanoja. Yli puolet kappaleista esittää Kuusisen luotsaama kerhon ykköskokoonpano Salonki-orkesteri.

– Harmonikkakerhon nimi johtaa ihmisiä harhaan. Aina välillä on hyvä muistuttaa, että kerhon orkesterissa on muitakin soittimia kuin haitareita: on puhaltimet, viulut, basso ja rytmisoittimet, Kuusinen luettelee.

Salonki-orkesterissa on tällä hetkellä 15 soittajaa, kaikki soittamisen innokkaita harrastajia. Uudetkin tulokkaat ovat tervetulleita riveihin.

– Jos haluaa harrastaa yhdessä soittamista, on nuotinlukutaitoinen ja haluaa soittaa mielenkiintoisia kappaleita, niin mukaan vaan tai ainakin koettamaan, Kuusinen kannustaa.

Lisäksi konsertissa esiintyvät harmonikkakerhon senioriorkesteri, jota vetää Tuomas Virtanen ja junioriryhmä, jota ohjaa Anna Schukov. Myös niihin molempiin otetaan mielellään mukaan uusia soittajia.

– Senioriorkesterissa jäseniä on kymmenkunta, keskimäärin 60–70-vuotiaita. Erityisiä vaatimuksia ei ole, vaan kynnys pidetään matalana, Virtanen kertoo.

Juurilla-konsertin laulusolisteina toimivat Lauri & Pehmeät vävyt -tanssiorkesterista tuttu Lauri Laaksonen sekä Ritva Katajainen-Heikkilä.

Ennen Salon konserttia harmonikkakerho hakee vauhtia Raision Martinsalista, jossa se esiintyy 29. maaliskuuta Turun Harmonikkakerhon vieraana kerhon Sävelten siivin -konsertissa.

Salon Seudun Harmonikkakerhon Juurilla-konsertti Teatteri Provinssissa (Salorankatu 5–7, Salo) 5. huhtikuuta klo 15.