Vanhemmat tyytyväisiä

Suurin osa pienten lasten vanhemmista voi hyvin, ja he ovat tyytyväisempiä perhe-elämäänsä ja saavutuksiinsa elämässä kuin muut samanikäiset aikuiset. He myös elävät osin muita aikuisia terveellisemmin, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuksesta.

Taloudellista tilannettaan pikkulasten vanhemmat arvioivat samoin kuin muutkin aikuiset: suunnilleen puolet on tyytyväisiä.

Hallituksen ohjelma sisältää paljon lapsiperheitä koskevaa asiaa. Vastikään on kerrottu perhevapaauudistuksen sisällöstä.

Perheiden sisäistä työnjakoa halutaan kehittää niin, että vapaat ja vastuut jakautuvat tasaisesti vanhempien kesken.

Muutoksia haetaan myös työelämään: tarkoitus on vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kaventaa sukupuolten välistä palkkaeroa. THL:n tutkimuksessa naiset olivat hieman tyytymättömämpiä talouteensa kuin miehet.

Perhevapaauudistukset tulevat voimaan aikaisintaan ensi vuonna. Tällä vaalikaudella ei saada vielä tutkittua tietoa, miten rakenteelliset uudistukset ovat vaikuttaneet arjessa koettuun hyvinvointiin tai toisaalta syntyvyyden tai palkkatasa-arvon kaltaisiin konkreettisiin asioihin.

THL:n erikoistutkija Annamari Lundqvist toteaa, että tiedostusvälineissä välittyy usein hyvin raskas kuva pikkulapsiperheen arjesta, mutta tutkimus osoittaa toista. Esimerkiksi syntyvyyden laskua ei voi perustella sillä, että arki pienten lasten kanssa olisi liian stressaavaa.

Salon kriisikeskuksen pitkäaikainen johtaja Eevaliisa Lindholm totesi viime joulukuussa Salon Seudun Sanomien haastattelussa, että nuoria tavatessa näkee, miten taitavia, ahkeria ja lahjakkaita he ovat rakentaessaan perhettä ja yhteiskuntaa. Hän korosti, että vaikeuksissakin olevan ihmiset puhuvat kauniisi perheistään.

Vanhemmuus on vastuullinen tehtävä, mutta se näyttää parantavan elämisen laatua.