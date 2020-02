Vanhoillisten odotetaan vahvistavan asemiaan Iranin parlamenttivaaleissa

Iranissa vanhoillisten piirien odotetaan vahvistavan asemiaan maan parlamenttivaaleissa ylihuomenna. Niin kutsuttu valvojien neuvosto on kelpuuttanut ehdokkaaksi halunneista yli 14 400 ihmisestä vain alle puolet osallistumaan vaaleihin. Listoilta karsittiin erityisesti uudistusmielisinä tai maltillisina pidettyjä.

Uskonoppineista ja lakiasiantuntijoista koostuva neuvosto on karsinut runsaasti ehdokkaita myös aiemmissa vaaleissa, mutta tällä kertaa seula on ollut poikkeuksellisen tiukka.

– Hylkäyksen kohteeksi joutui myös konservatiiveja, joiden saattoi odottaa esiintyvän riippumattomasti ja rationaalisesti parlamentissa, arvioi toimittaja Farshad Ghorbanpour.

Suurin osa iranilaisista on hyvin pettynyt nykyisen uudistusmielisen parlamentin ja presidentti Hasan Ruhanin kyvyttömyyteen parantaa kansalaisten elinoloja. Siksi huomattava osa äänestäjäkunnasta jättänee perjantaina kokonaan äänestämättä. Ghorbanpourin mukaan ihmiset ovat sitä mieltä, etteivät kansanedustaja ole tehneet vakavissaan yhtään mitään.

Amir Mohtasham, 38, on ollut työttömänä kaksi vuotta.

– Ei voi luottaa sen paremmin konservatiiveihin kuin uudistusmielisiinkään. Heitä kiinnostavat vain äänet. Vaalimme ovat hyödyttömiä, hän sanoo.

80-vuotiaalla Khameineilla viimeinen sana

Iranin vaalit järjestetään poliittisesti jännittyneessä ja sekavassa tilanteessa. Ruhanin ja uudistusmielisten voimakkaasti ajama kansainvälisen sopimus Iranin ydinohjelmasta on liki kuollut sen jälkeen, kun Yhdysvallat irrottautui siitä presidentti Donald Trumpin johdolla.

Maiden välit ovat aina olleet kireät, mutta sodan partaalle ne kehittyivät alkuvuodesta, kun Yhdysvallat surmasi ohjusiskulla suositun iranilaiskenraalin Qassem Suleimanin. Seurauksena oli laajoja Yhdysvaltain vastaisia mielenosoituksia Iranissa. Ne kuitenkin kääntyivät Iranin omaa hallintoa vastaan, kun kävi ilmi, että maan johdon päinvastaisista väitteistä huolimatta Iran oli ampunut alas Teheranista matkaan lähteneen ukrainalaisen matkustajakoneen. Suuri osa uhreista oli iranilaisia.

Maassa kuohui jo viime vuoden marraskuussa, kun polttoaineiden hinnannoususta alkunsa saaneet rajut mielenosoitukset tukahdutettiin väkivalloin.

Iranin vaaleissa valitaan jäsenet 290-paikkaiseen parlamenttiin. Se muun muassa laatii lakeja ja hyväksyy budjetin. Iranissa korkein päättävä auktoriteetti on kuitenkin maan uskonnollinen johtaja ajatollah Ali Khamenei, joka on jo 80-vuotias.

STT