Varkaat veivät 12 kuorma-auton akkua Salossa

Salon seudun ammattiopiston kuorma-autoista on varastettu akkuja viikonlopun aikana. Kuudesta autosta on viety yhteensä 12 akkua.

Viikonlopun aikana tapahtunut varkaus havaittiin maanantaiaamuna. Oppilaitoksen pihaan oli tunkeuduttu verkkoaitaan rikotusta aukosta.

Yhden akun arvo on runsaat 250 euroa. Siististi irrotetut akut voidaan käyttää edelleen tai ne voidaan hyödyntää romuna.