Varusmiespalvelun kokeilussa naiset ja miehet voivat majoittua samaan tupaan – kaikkien samassa tuvassa suostuttava yhteismajoitukseen

Varusmiespalvelussa voidaan aloittaa yhteismajoituskokeilu tänä ja ensi vuonna. Puolustusministeriön antama asetus kokeilusta tulee voimaan huhtikuun alussa.

Kokeiluun voidaan Pääesikunnan harkinnan mukaan ottaa joukko-osastoja kaikista puolustushaaroista. Yhteismajoituskokeilu koskisi ainoastaan majoittumista kasarmilla. Peseytymis- ja saniteettitilat ovat miehille ja naisille edelleen erilliset.

Tavoitteena on majoittaa yhteistupiin yhtä paljon miehiä ja naisia. Yhteismajoitukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää kaikkien samassa yhteistuvassa majoittuvien suostumusta. Suostumuksen voi perua milloin tahansa, eikä perumista tarvitse perustella.

Kokeilu ei aiheuta muutoksia maastoharjoitusten ja laivapalveluksen majoitusjärjestelyihin. Niissä yhteismajoitus on ollut käytäntönä jo nyt.

”Vaatteiden vaihto mahdolliseksi muualla”

Puolustusministeriön mukaan kokeilun aikana seurataan yhteismajoituksen vaikutuksia palveluksessa olevien toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tilojen käyttöön sekä tiedonkulkuun.

Yhteistuvissa olevien varusmiesten henkilökohtainen koskemattomuus, turvallisuus ja hyvinvointi on tarkoitus varmistaa siten, että varusmiehet perehtyvät yhteismajoitusta koskeviin sääntöihin, majoitusjärjestelyjä valvotaan sekä vaatteiden vaihto tehdään mahdolliseksi muualla kuin tuvassa.

Varusmiehille tehtyjen kyselyiden perusteella naiset kokevat joukkoon kuulumattomuutta ja ryhmäkiinteyden heikkoutta majoittuessaan omissa tuvissaan. Yhteismajoitus parantaisi kyselyjen mukaan tiedonkulkua ja mahdollistaisi tilojen tehokkaamman käytön.

Kokeilusta saatujen tulosten perusteella arvioidaan, onko yhteismajoituksella toivottuja vaikutuksia. Muissa Pohjoismaissa yhteismajoitus on jo ollut käytäntö myös kasarmeissa.

