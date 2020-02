Varusteet päällä Armia on parimetrinen ja satakiloinen pelote: ”Puolustajien kanssa on kiva painia”

Joel Armia on saanut tällä kaudella paljon vastuuta Montreal Canadiensin päävalmentaja Claude Julienilta, ja se näkyy. Yleispelaajaksi kehittynyt Armia on ollut Canadiensin pelote vastustajan maalilla ja alivoiman tukipilari Nate Thompsonin kanssa.

– Meidän kemiamme osuvat hyvin yhteen alivoimassa, ja muutenkin tykkään pelata alivoimaa. On mukavaa yrittää pysäyttää vastustajan hyökkäykset. Se on semmoista tilanteen lukemista ja reagointia, Armia pohti rooliaan tiistain NHL-kierroksen jälkeen.

Porin Ässien entinen maalitykki on siinä mielessä palannut juurilleen, että tulosta syntyy ylivoimalla ja muutenkin hyökkäyspäässä. Tiistaina New Jersey Devilsiä vastaan syntyi yhden kauden maaliennätys kauden 14. osumalla. Seuraavaksi kiikarissa ovat viiden syötön päässä oleva syöttöennätys 17 sekä piste-ennätys 29, johon tarvitaan vielä kolme tehopistettä. Ylivoimamaaleja Armia on tehnyt tällä kaudella jo ennätysmääränsä, 3.

Mitä juurille palaamiseen tulee, Armia nauraa ja huokaa, että toivottavasti ei.

– Olen katsonut joitakin vanhoja videoita. Kyllä se vähän hirvittää, minkä näköistä peli on ollut. Onneksi olen ottanut isoja askelia, ja pystyn nyt pelaamaan kokonaisvaltaisemmin.

Alivoimassa pystyy vaikuttamaan paljon

Buffalo Sabres varasi Armian vuonna 2011 ensimmäisellä kierroksella 16. pelaajana. Hän pelasi Sabresin paidassa yhden ottelun kaudella 2014-15. NHL-ura pääsi vauhtiin Winnipeg Jetsissä sitä seuranneella kaudella, ja Montrealissa on nyt menossa toinen vuosi.

– Sain jo viime vuonna paljon luottoa hyökkäyspäässä, mutta ehkä se oli vielä vähän totuttelua. Tänä vuonna olen pystynyt ottamaan uuden askeleen eteenpäin kiekkoilijana.

Henkilökohtaiset ennätykset ovat sivuasia, sillä Armian mielestä hänen pitääkin pystyä auttamaan joukkuettaan, kun hän pelaa kärkiketjuissa isoja minuutteja. Hän nauttii monipuolisesta roolistaan ja varsinkin erikoistilannepelaamisesta.

MM-kisat eivät vielä ole mielessä

Armian, 26, iloa oman pelin kehittymisestä varjostaa se, että joukkueella on vielä matkaa pudotuspelipaikkaan. Canadiens on Atlantin-divisioonassa viidentenä, ja itälohkon pudotuspelien villi kortti -paikkaan on matkaa kahdeksan pistettä. Joukkue kaipaa voittoja.

– Voitot kasvattavat joukkuehenkeä ja itseluottamusta, ja sitä kautta voittoja alkaa tulla putkeen, Armia uskoi.

Armia on luistimet jalassa ja varusteet päällään lähes kaksimetrinen ja satakiloinen pelote vastustajan maalilla.

– Toivottavasti vastustajat ajattelevat sillä lailla. Kyllähän äijien pitää mennä sinne maalille, ja otan ilomielin sen roolin. Puolustajien kanssa on kiva painia, Armia nauroi.

Leijonaryhmässä voisi olla moiselle pelotteelle käyttöä kevään MM-kisoissa, mutta Armia ei ole vielä edes miettinyt sitä vaihtoehtoa. Nyt mielessä ovat vain pudotuspelit Montrealissa.

STT

Kuvat: