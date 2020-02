Vauva tarvitsee vuorovaikutusta kehittyäkseen – mutta millaista sen pitää olla?

Vuorovaikutus on vauvalle ensiarvoisen tärkeää – tämä tehdään vauvaperheille selväksi. Käytännössä vauva voi kuitenkin olla vaitelias keskustelukumppani, ja viihdykkeen keksiminen päivästä toiseen vaatii vanhemmalta kekseliäisyyttä. Paljonko vuorovaikutusta sitten on riittävästi, ja millaista sen pitäisi olla?

Vanhempainryhmätoiminnan suunnittelija Eeva Oksanen Mannerheimin lastensuojeluliitosta luottaisi tavalliseen arkeen.

– Lähtisin siitä, että vauvaperheen tavallisten rutiinien keskellä tapahtuva vuorovaikutus on yleensä riittävää, hän sanoo.

Näillä hän tarkoittaa vaipan vaihdon, kanniskelun ja syöttämisen kaltaisia jokapäiväisiä tilanteita. Hän myös huomauttaa, että juttelun lisäksi vauvan hymyyn ja eleisiin vastaaminen ovat tärkeä osa vuorovaikutusta.

– Tällaiset hyvin arkiset hetket ovat vauvalle ihan tosi tärkeitä vuorovaikutustilanteita.

Vauva saa leikkiä myös itsekseen

Pakollisten rutiinien jälkeen päivään voi kuitenkin jäädä monta sellaista tuntia, joina vuorovaikutuksen määrä ja laatu ovat vanhemman aktiivisuudesta kiinni. Psykologian tohtori ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Marjo Flykt korostaa, että jos vauva näyttää viihtyvän itsekseen, lasta ei tarvitse koko aikaa aktiivisesti leikittää. Varsinkin vanhempien vauvojen on tärkeä voida tutkia maailmaa myös omin päin.

Sekä Flykt että Oksanen painottavatkin jatkuvan vuorovaikutuksen sijaan valmiutta kuunnella vauvan tarpeita. Jos vauva leikkii tyytyväisen oloisena itsekseen, vanhempi voi napata itselleen rauhallisen kahvihetken. Jos vauva itkee tai muuten hakee huomiota, kuppi on syytä jättää odottamaan.

– Ylipäänsä herkkyys vauvan viesteille on tärkeää, Flykt tiivistää.

Tarvittavalle vuorovaikutusmäärälle ei ole asettaa vähimmäisaikasuosituksia, mutta niin Oskanen kuin Flyktkin korostavat, että joka päivälle olisi hyvä löytyä yhteisiä ilon hetkiä.

– Tiedetään, että vauvan on tärkeää nähdä, että vanhemmat nauttivat vauvan seurasta, Oksanen sanoo.

Vauva kertoo, jos vuorovaikutusta ei ole tarpeeksi

Jos vanhempi kuitenkin on epävarma vuorovaikutuksen riittävyydestä, Flykt kehottaa tarkkailemaan vauvaa ja pohtimaan arjen sujumista.

Löytyykö vauvaan yhteys? Onnistuuko vanhempi rauhoittelemaan pahaa mieltä? Löytyykö hetkiä, jolloin lapsi tulee mukaan kontaktiin ja jotka ovat molemmille mukavia?

– Kyllä vauva sen kertoo, Flykt vakuuttaa.

Hän kuitenkin painottaa, että vauvat ovat erilaisia ja ikävaihekin määrittää paljon. Alle kaksi kuukautta vanha vauva vasta opettelee ääntelemään ja hymyilemään, ja vastavuoroisuuden hetket ovat lyhyitä. Silloin vuorovaikutus koostuu pienistä hetkistä: esimerkiksi nälän tunnistamisesta ja syöttämisestä sekä rauhoittelusta, kun vatsaan sattuu.

Vastavuoroisuus kehittyy vähitellen, ja neljän kuukauden tietämillä vauva on usein jo taitava esimerkiksi vaihtamaan aikuisen kanssa hymyjä.

– Nelikuisen kohdalla olen huolissani, jos ei vuorotellen välillä tehdä kasvotusten jotakin, Flykt kuvaa.

Yhdeksänkuisella hyvä kehityksen indikaattori on esimerkiksi se, että vauva katselee vanhemman kanssa yhdessä jotakin tavaraa.

Liiallinen itsenäisyys voi olla hälytysmerkki

Lapsi voi jäädä vaille tarvitsemaansa vuorovaikutusta esimerkiksi silloin, kun vanhempi kamppailee masennuksen kanssa ja sosiaaliset verkostot ovat ohuet. Käytännössä vuorovaikutuksen puute voi ilmetä vauvan käytöksessä monin tavoin.

– Jos liikkuvasta lapsesta puhutaan, voi olla, että lapsi on liiankin helppo ja omavaraisesti toimiva, Flykt kuvaa.

– Lapsi ei hae kontaktia, eivätkä muutkaan ihmiset saa häntä kontaktiin.

Ongelmat voivat näkyä myös hankaluuksina syömisen, unen tai tunteiden säätelyn kanssa. Flykt kuitenkin korostaa, että tällaisia haasteita syntyy hyvin monenlaisista syistä.

Vuorovaikutuksen merkitys vauvan kehitykselle on kokonaisvaltaista. Muun muassa lapsen stressinsietokyky ja luottamus toisiin ihmisiin sekä käsitys omasta itsestä kehittyvät suhteessa hoitajaan. Vakava laiminlyöminen voi Flyktin mukaan aiheuttaa rakenteellisia muutoksia vauvan aivoissa asti.

– Vauva tarvitsee normaaliin kehitykseen aina toista ihmistä avuksi, Oksanen summaa.

Vinkkejä vuorovaikutukseen

Käytännössä vuorovaikutus vauvan kanssa voi ottaa monenlaisia muotoja. Oksanen kehottaa vanhempia tutustumaan vauvaansa pikkuhiljaa: seuraamaan, mistä vauva pitää ja millaisin tavoin hän viestii. Vanhempi voi vastata vauvan viesteihin esimerkiksi silittelemällä ja juttelemalla takaisin. Lyhyetkin yhteiset hetket ovat tärkeitä.

– Voi vaikka loikoilla vauvan kanssa sängyllä ja ihmetellä yhdessä lelua, hän havainnollistaa.

– Välillä vanhempi voi houkutella vauvaa yhteiseen touhuun, välillä antaa lapsen johdatella leikkiä.

Myös lorujen ja laulujen opettelu tuo vaihtelua vuorovaikutukseen. Kukkuu-leikit huivin kanssa ovat monen vauvan suosikkeja.

Lisäksi Oksanen kehottaa juttelemaan vauvalle tavanomaisten rutiinien kesken, esimerkiksi selostamaan vaipanvaihdon etenemistä.

– Tällaista ihan arkista juttelua siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi, hän kuvaa.

– Se auttaa vauvaa ennakoimaan ja ymmärtämään tulevia tapahtumia.

Jos mielikuvituksen rajat tulevat vastaan neljän seinän sisällä, vuorovaikutukseen voi hakea virikettä kodin ulkopuolelta. Flykt kehottaa miettimään, millaisesta tekemisestä molemmat voisivat nauttia. Esimerkiksi musiikkileikkikouluun lähteminen on monille mieluisa tapa viettää aikaa yhdessä vauvan kanssa.

STT

Kuvat: