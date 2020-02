Venäjä ehdottaa Norjalle konsultaatioita Huippuvuorista

Venäjä haluaa kahdenvälisiä konsultaatiota Huippuvuorten asemasta Norjan kanssa, jolle saariryhmä kuuluu. Venäjän mukaan Norja on rajoittanut liikkumista ja toimintaa saarilla tavalla, joka on Huippuvuorten asemaa koskevan kansainvälisen sopimuksen vastaista.

Ehdotus konsultaatioista sisältyy Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin norjalaiselle kollegalleen Ina Eriksen Söreidelle aiemmin tällä viikolla lähettämään viestiin. Sijainniltaan strategisesti tärkeiden Huippuvuorten asemaa koskevan kansainvälisen sopimuksen solmimisesta tulee sunnuntaina kuluneeksi tasan sata vuotta.

Pariisissa 9. helmikuuta 1920 allekirjoitettu sopimus määräsi Huippuvuorten – norjaksi Svalbardin ja venäjäksi Spitsbergenin – kuuluvan Norjalle. Tekstissä kuitenkin määritellään, että kaikilla sopimusosapuolten kansalaisilla tulee olla yhtäläinen oikeus saapua saarille ja niitten vesille sekä harjoittaa taloudellista toimintaa Huippuvuorilla.

Lavrovin viestin mukaan Venäjä on huolestunut siitä, että Norja rikkoo sopimuksen ”kirjainta ja henkeä”, kun se on muun muassa rajoittanut venäläisten helikoptereiden lentämistä sekä perustanut uusia luonnonsuojelualueita, jotka rajoittavat taloudellista toimintaa.

Norja: Venäjältä ei mitään uutta

Lavrov muistuttaa, että Norjan lisäksi Venäjä on ainoa sopimusosapuoli, jolla on ollut pitkään taloudellista toimintaa saarilla.

– Emme ole aikeissa vähentää läsnäoloamme siellä, vaan meillä on päinvastoin pitkän aikavälin suunnitelmia vahvistaa, monipuolistaa ja uudenaikaistaa sitä, Lavrovin kirjeessä sanotaan.

Loppukaneetiksi Venäjä toivoo Lavrovin mukaan Norjan vastaavan myöntävästi kutsuihin neuvotteluista.

Norjan ulkoministeriö on vahvistanut vastaanottaneensa Venäjän ulkoministerin kirjeen. Norjan mukaan kirjeessä mainitaan asioita, joita Venäjä on nostanut esiin säännöllisin väliajoin.

– Kaiken toiminnan Huippuvuorilla pitää tapahtua Norjan lakien ja säädösten puitteissa, valtiosihteeri Audun Halvorsen kommentoi NRK:lle.

Huippuvuorten sopimuksessa Norja velvoitetaan huolehtimaan saarten ja niiden vesien kasviston ja eläimistön suojelemisesta.

https://www.nrk.no/urix/russland-vil-ha-konsultasjoner-om-svalbard-1.14889696

STT

Kuvat: