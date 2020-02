Venäjä vangitsi nettiaktivistin huumeiden hallussapidosta, asianajajien mukaan todellinen syy on poliittinen toiminta

Venäläinen oikeusistuin tuomitsi maanantaina oppositiomielisen internetaktivistin tutkintavankeuteen huumeiden hallussapidosta, kertoi uutistoimisto AFP. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyinkin kanssa aiemmin työskennellyt Aleksandr Litrejev passitettiin ainakin kahdeksi kuukaudeksi vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä.

Litrejev tunnetaan Venäjällä siitä, että hän kehitti älypuhelinapplikaation, jolla ihmiset voivat pikaisesti kertoa läheisilleen ja kansalaisaktivisteille, jos heidät pidätetään laittomasti mielenosoituksessa.

Vaikka Litrejev on tunnustanut syyllisyytensä, tutkintavankeutta pidetään poikkeuksellisena, sillä uutistoimisto Interfaxin mukaan hänen hallustaan löydettiin vain vajaa gramma ekstaasia. Maksimirangaistus siitä on kolme vuotta vankeutta.

Oikeuden mukaan vangitseminen oli tarpeen, koska Litrejevillä on oleskelulupa myös Viroon, kertoo uutissivusto Meduza. Litrejevin asianajajan mukaan vangitsemisen syy oli tämän poliittinen aktiivisuus.

”Oppikirjaesimerkki hunaja-ansasta”

Meduzan mukaan Litrejev pidätettiin Jekaterinburgissa, johon hän oli saapunut päiväksi tapaamaan Instagramissa tapaamaansa nuorta naista. Poliisi nappasi heidät pian sen jälkeen, kun he olivat hankkineet huumeet.

Navalnyin mukaan Litrejev lankesi poliisiin asettamaan ansaan.

– Oppikirjaesimerkki hunaja-ansasta, Navalnyi kommentoi Twitterissä.

Nainen kuitenkin kiisti osallistuneensa poliisin operaatioon, vaikka hän todistikin Litrejeviä vastaan.

Litrejevin kohtalo muistuttaa paljolti tutkivan toimittajan Ivan Golunovin tapausta. Poliisi pidätti hänet taannoin lavastettuaan hänet syylliseksi huumeiden hallussapitoon. Todellinen syy oli luultavasti Golunovin kirjoitukset, joissa hän paljasti rikollisten toiminnan Moskovan hautausbisneksessä.

Golunov vapautettiin pian pidätyksen jälkeen todennäköisesti ennennäkemättömän laajan kansalaiskampanjan ansiosta.

