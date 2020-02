Venäjän ortodoksikirkko ehdottaa joukkotuhoaseiden siunaamisen lopettamista

Venäjän ortodoksikirkko on ehdottanut, että papit eivät enää siunaisi joukkotuhoaseita. Sen sijaan kirkon mukaan pyhää vettä voidaan yhä pirskotella muun muassa lentokoneiden ja laivojen päälle, joita käytetään sotilaiden kuljetuksessa.

Kirkko on julkistanut asiakirjaluonnoksen, jossa hahmotellaan sen roolia isänmaata puolustavien ortodoksikristittyjen siunaamisessa. Samoin luonnoksessa hahmotellaan, kuinka kirkko toteuttaa tehtäviään armeijassa. Kirkko kehottaa ihmisiä keskustelemaan ehdotuksesta verkossa.

Venäläiset pyytävät usein pappeja siunaamaan eri asioita, esimerkiksi uusia autoja ja huoneistoja. Siunauksen uskotaan tuovan jumalallista suojaa.

Neuvostoliiton hajottua papit alkoivat siunata myös sotilaita, sotakoneita ja -laivoja sekä erilaisia aseita kalashnikoveista lyhyen kantaman Iskander-ohjuksiin.

Venäjän asevoimat on lähentynyt entistä enemmän ortodoksikirkkoa puolustusministeri Sergei Shoigun kaudella. Shoigun ohjauksessa asevoimille rakennetaan valtavaa katedraalia Moskovan ulkopuolelle. Katedraali on määrä avata 9. toukokuuta, jolloin tulee kuluneeksi 75 vuotta puna-armeijan natsi-Saksasta saamasta voitosta.

Vuodesta 2010 armeija on nimittänyt pappeja riveihinsä.

STT