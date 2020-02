Venäjän ulkoministeri Lavrov tulee ensi tiistaina Helsinkiin

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tulee tiistaina vierailulle Helsinkiin tapaamaan ulkoministeri Pekka Haavistoa. Lavrov tapaa vierailullaan myös presidentti Sauli Niinistön.

Ulkoministereiden on määrä keskustella muun muassa Ukrainasta, Syyrian ja Persianlahden tilanteesta, kansainvälisestä asevalvonnasta, Pohjois-Euroopan alueellisesta turvallisuuskehityksestä sekä muista kansainvälisistä kysymyksistä. Lisäksi asialistalla ovat Suomen ja Venäjän kahdenväliset kysymykset ja alueellinen yhteistyö.

Lavrov on ollut Venäjän ulkoministerinä jo vuodesta 2004. Hän on pitänyt paikkansa venäläisen ulkopolitiikan luottopakkina, vaikka hallitusten kokoonpanot ovat muuten muuttuneet poliittisten suhdanteiden ja presidentin toiveiden mukana.

STT

