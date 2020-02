Veturitallissa tiukkaa näyttelyitä vaihdettaessa – laajennus alkaa huhtikuussa

Salon Taidemuseo Veturitallia laajennetaan tänä vuonna. Rakentaminen alkaa huhtikuussa, ja valmista on vuoden lopulla.

Museon varastosiipeä jatketaan kaaren muotoisena noin 270 neliötä.

– Laajennus on pieni, ja se on suurin piirtein täynnä ennen kuin rakennustyömaa on pystytetty, taidemuseon johtaja Susanna Luojus kuvaa tilannetta.

Laajennuksen yhteydessä tiloja järjestellään niin, että kulttuurihistoriallisen museon Samun intendentti ja amanuenssi muuttavat entisestä ammattikorkeakoulusta Veturitalliin.

– Helpottaa työtä huomattavasti, kun ollaan saman katon alla ja museopalvelut ovat elektroniikkamuseota lukuun ottamatta tavoitettavissa Veturitallista.

Luojuksen mukaan viime kesä ja syksy olivat tilapulan takia vaikeita.

– Näyttelyissä oli valtavasti materiaalia, ja siksi meillä oli jonkin aikaa kontti pihalla.

Viime vuoden näyttelyt olivat Alexander Reichsteinin Ajan myötä ja Stefan Bremerin Keskeltä ja täysillä.

Vaikka puhutaan varaston laajennuksesta, Veturitalliin ei välttämättä pystytä tuomaan kovin paljon uusia teoksia.

– Nykyinen varasto järjestetään, ja sen jälkeen katsotaan, saadaanko veistoksia muista varastoista Veturitalliin.

– Laajennus tuo toiminnallista tilaa. Sitä tarvitaan näyttelyjä vaihdettaessa, kun varastossa on yhtaikaa kahden näyttelyn tavarat isoissa kuljetuslaatikoissa, Luojus selvittää.

Tammikuussa avattu Tommi Toijan Omia kuvia -näyttely jatkuu 5. huhtikuuta saakka. Sen jälkeen museon näyttelytoiminta keskeytyy rakennustyömaan ajaksi.

Loppuvuoden näyttely esittelee Salon seudun kyliä ja yhteisöjä vanhoissa valokuvissa.

Veturitallin laajennukseen on varattu tämän vuoden talousarviossa 520 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt investointiin 150 000 euron avustuksen.