Viesti ei kulje ilman viejää

Salon Seudun Sanomat julkaisi 9. helmikuuta ison juttukokonaisuuden, jossa verrattiin Saloa Porvooseen ja Raumaan.

Juttujen teossa esille nousi kaksi asiaa, joissa Salo eroaa selvästi kahdesta verrokistaan: rahankäyttö ja panostus viestintään ja markkinointiin.

Porvoo on käyttänyt kolmessa vuodessa 120 miljoonaa euroa kouluihin ja päiväkoteihin päästäkseen eroon sisäilmaongelmista.

Rauma osti liki 20 miljoonalla eurolla telakan ja loi alueelle meriteollisuuspuiston. Elinkeinoelämän edellytyksiä on parannettu yhteensä yli 80 miljoonalla eurolla.

Näihin lukuihin verrattuna Salo pelasi lähinnä kolikoilla, kun se sijoitti 4,5 miljoonaa euroa Nokian tehdaskiinteistön ostaneeseen kiinteistöyhtiöön – joka sekin on ollut menestys.

Alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aro sanoi SSS:n jutussa, että kaupunkien kilpailu asukkaista, yrityksistä ja työpaikoista kiihtyy. Mieli- ja mainekuvien merkitys korostuu.

Nykyaikaiset kaupungit tekevät aktiivista markkinointia ja viestivät ulospäin positiivista sanomaa: tule meille töihin ja asumaan, meillä kelpaa.

Porvoo käy esimerkiksi. Kaupungin palkkalistoilla on 11 viestinnän ja markkinoinnin työntekijää. Määrä on kasvanut parilla ihmisellä viime vuosina.

Rauman kaupungilla on neljä kokopäiväistä viestinnän ammattilaista. Markkinointia tekee viisi ihmistä oman toimensa ohella.

Salo on kolmikon suurin kaupunki. Sen viestinnässä työskentelee yhteensä viisi ihmistä, joista yksi on määräaikainen. Kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalossa ei ole yhtään päätoimista viestintä- ja markkinointi-ihmistä, eikä kaupungilla ole esimerkiksi erillistä matkailuorganisaatiota tai -yhtiötä.

Salon markkinointi oli hyvinä aikoina ”ulkoistettu” Nokialle. Kaupunki tunnettiin Nokiasta, ja yhtiö kasvatti Saloa. Oma mainostaminen oli tarpeetonta.

Kymmenen viime vuoden ajan Salon uutisointia ovat hallinneet rakennemuutos, rahapula, säästöt ja saneeraaminen. Ulkoiseen viestintään ei ole ollut paukkuja.

On selvää, etteivät ikävät asiat muutu iloisiksi hyvällä viestinnällä ja markkinoinnilla.

Yhtä selvää on, ettei Salo ole pelkkää kurjuutta ja lakkautettavia kouluja.

Esimerkiksi Saloon muuttavat ihmiset, joita on toistatuhatta vuosittain, kehuvat palveluita, pienen kaupungin näppäryyttä ja lähellä olevaa luontoa. Missä heidän tarinansa ovat?

Päättäjät ja kaupunkilaiset vaativat aika ajoin, että Salon on ryhdyttävä nostamaan markkinoinnissaan esille kaikkea hyvää, jota kaupungista löytyy. Olen samaa mieltä.

Ainakin päättäjille pitäisi olla selvää, että viestinnän ja markkinoinnin lisääminen tarkoittaa ihmisten palkkaamista ja rahanmenoa. Viesti ei kulje itsekseen, eikä kaupungin markkinointi ole talkoohommaa. Se on ammattilaisten työtä.

Ammattilaiset osaavat nostaa esiin ja levittää maailmalle esimerkiksi uusien salolaisten kehuja.

Voiko uskottavampaa mainosmiestä kaupungille toivoa?