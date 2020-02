Viesti sijoituspäivältä: Älä makuuta rahojasi!

Salon lukiossa puhuttiin lauantaina rahasta. Rahasta, rahastoista, indekseistä, korkoprosenteista, tuotto-riskisuhteesta, johdannaisista ja tiestä vaurastumisen tuomaan tulevaisuuden turvaan, eläkepäivähaaveiden toteuttamiseen.

Monelle kuukausipalkan riittävyyden kanssa kamppailevalle tavan kansalaiselle osa Salon Sijoituspäivä -tapahtuman termistöstä on enemmän tai vähemmän vierasta kieltä, mutta niin ei tarvitsisi olla. Aamupäivän puhujien oleellisimmat viestit oli tarkoitettu kaikille tavallisillekin pulliaisille eikä niitä ole vaikea ymmärtää:

– Älä makuuta rahojasi. Se ei kannata, mutta sijoittaminen kannattaa, voi kenties tiivistää osan turkulaisen yrittäjän, sijoittajan ja kaupunginvaltuutettu Ville Valkosen sanomasta, joka jatkuu näin: – Sijoittaminen on hyödyllinen harrastus.

Rahamania-podcastistaan tuhansille kuulijoille tutuiksi tulleiden Tellervo Uotilan ja Nina Nordlundin viestinä oli muun muassa se, ettei sijoittajan tarvitse olla isorikas sikaria poltteleva porho.

– Alkuun pääsee pienelläkin summalla. Tärkeintä on tehdä lista omista tavoitteistaan ja päätös niiden toteuttamisesta, totesivat Rahamanian naiset.

Alkuun pääsemisen matalasta kynnyksestä kertoi myös Ville Valkonen päivän avauspuheenvuorossaan.

– Rahasto- ja arvopaperisijoittaminen on vaivatonta, kännykällä ja pienilläkin summilla pääsee mukaan, Valkonen sanoi.

Valkonen kertasi puheenvuorossaan sijoittamisen perusasioita, joista oleellisimpia on tuotto-odotusten ja riskin suhteen ymmärtäminen. Matalan riskin kohteet tuottavat markkinaindeksin mukaista tuottoa pitkällä aikavälillä, osakkeet voivat tuottaa enemmän.

– Peruskaava on se, että jos tuloista jää jotain yli, sillä haetaan muutakin kuin nollatuottoa. Vähitellen haetaan sijoituksille tuottoa lisää; ylijäämän sijoitus on kaiken aa ja oo.

Valkonen muistuttaa, että sijoittamisessa jokainen tuottoprosentti, jonka saa hilattua ylöspäin, tuottaa isoja vaikutuksia.

– Tuoton kehitys ei ole lineaarista vaan eksponentiaalista.

Piensijoittajan tyypilliset kohteet ovat rahastot, pörssiosakkeet, asuinkiinteistöt, myös määräaikaistalletukset ja eläkevakuutukset – vaihtoehtoja sijoittajalle riittää. Valkosen mukaan oleellista on päättää, mihin sijoittaa, miten, milloin ja kuinka paljon.

– Keskeinen valinta on riski-tuottosuhde. Yksi varma asia sijoituksissa on kulut, niitä on kaikissa. Ylimääräisiä kuluja kannattaa välttää, sillä muutamakin prosentti hallinnointikuluina tekee pitkällä aikavälillä paljon, Valkonen sanoo.

Valkonen muistuttaa tosiasiasta, että markkinatuottoa on vaikea voittaa, sitä yrittävät alalla toimivat miljoonat ammattilaiset joka päivä.

– Ei piensijoittajan tarvitse markkinoita voittaakaan, mikäli kohtuullinen 6–9 prosentin tuotto riittää.

Valkonen muistuttaa myös perusasiasta: ei ole viisasta sijoittaa kaikkea yhteen kohteeseen.

– Oma salkku pitää miettiä kokonaisuutena ja siinä voi olla osa riskisijoituksia, osa varmoja rahastosijoituksia. Riskisijoitukset on syytä hajauttaa, jolloin poistuu osin sattumanvarainen riski yhdessä kohteessa.

Valkonen kertoo itse hurahtaneensa asuntosijoittamiseen, mikä on etenkin suurissa kaupungeissa matalan riskin ja bruttotuoton toimintaa. Asuntosijoittamisen plussiksi Valkonen sanoo arvokehityksen tasaisuuden, helpon ymmärrettävyyden sekä kontrolloitavuuden: sijoittaja voi vaikuttaa sijoituskohteeseensa toisin kuin arvopaperien kohdalla. Miinuspuolella on työläys, aikaavievyys ja velkavipua usein vaativan pääoman tarve.

– Asuntomarkkinoilla suurin osa ei ole liikkeellä sijoitus- vaan kodinostomielessä, mikä tarkoittaa, että hyviä diilejä on varmasti tarjolla, Valkonen lisää.

Rahamanian naiset Tellervo Uotila ja Nina Nordlund systematisoivat sijoittamisen aloittamista. Molemmat naiset kertoivat saaneensa aikanaan sijoitusherätyksen ja pohtineensa, mitä elämältä haluavat.

Herätys tiivistyi ajatukseen siitä, että jos ne muut, miksen minäkin. Varsinkin, koska oli ilmeistä, ettei ahkerallakaan säästämisellä varallisuutta saa kertymään oman elämänsä tavoitteiden toteuttamiseen.

Uotilan ja Nordlund esittelivät, miten seitsemällä askeleella voi edetä vaurauteen.

Näistä ensimmäinen askel koskee omien unelmien määrittelyä. Toisessa askeleessa tavoitteet kirjataan ylös.

– Kun kirjaa tavoitteensa, ne toteutuvat varmemmin kuin kirjaamattomina. On uskottava, että tavoitteet voidaan saavuttaa; jos ajattelet, ettet pysty johonkin, näin varmaan käykin, Nordlund alustaa tietä oman elämänsä sijoittajaksi.

Kolmannessa askeleessa analysoidaan oma taloudellinen tilanne: missä olen nyt?

– Tämä voi olla tuskallista, mutta voi myös löytyä säästöpaikkoja ja varoja sijoittaa. Ylijäämää pitää olla, lisäksi tarvitaan puskuritili, Nordlund sanoo.

Neljäs askel on omien rahavirtojen haltuun ottamista, hallinnointia ja automatisointia esimerkiksi automaattisilla tilinsiirroilla joka palkkapäivä.

Viidennellä askeleella raha laitetaan tuottavaan työhön.

– Omaisuuteen sijoittaminen ei riitä: pitää sijoittaa tuottavaan omaisuuteen, jotta korkoa korolle -ilmiö pääsee käyntiin, raha tekemään työtään ja vaurauden pyörä alkaa pyöriä, Uotila sanoo.

Kuudes askel on oman asiantuntijuuden kasvattaminen ja päätökset siitä, minne kertyvä ylijäämä sijoitetaan. Vaihtoehtoja on paljon.

– Lähde liikkeelle siitä mikä kiinnostaa. Opiskele ensin yksi sijoittamisen osa-alue ja laajenna siitä seuraavaan, Uotila sanoo.

Seitsemännellä askeleella verkostoidutaan ja haetaan inspiraatiota samanmielisiltä. Naiset toteavat, että rahasta saatikka selkeästä rikastumisen tavoitteesta puhutaan tavallisesti ystävien kesken hyvin vähän.

– Alussa tunsin olevani kummajainen, mutta sijoittamistilaisuuksissa ja -valmennuksissa löysin samanhenkistä seuraa. Ilman heidän kannustustaan ja ajatuksiaan en olisi päässyt näin tavoitteellisesti eteenpäin, Uotila sanoo.

Toista kertaa järjestetyllä Salon Sijoituspäivänä puhuivat myös Alexandrian Jussi Mäkinen , Suomen Vuokranantajien Sanna Hughes , Mandatum Traderin Niklas Odenwall ja Inderesin Mikael Rautanen .

Tilaisuuden pääjärjestäjänä toimi Turun ammattikorkeakoulun BusinessAkatemian opiskelijoiden osuuskunta Tofium.