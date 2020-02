Viiden tähden tasolle palannut Anna-Julia Kontio nähdään taas Horse show’ssa – kuluvan vuoden tapahtuma on sekoitus uutta ja vanhaa

Suomen ratsastajainliiton SRL:n sadannen toimintavuoden juhlallisuudet huipentuvat syksyn perinteikkäässä suurtapahtumassa Horse show’ssa. Liitto tuottaa tapahtumaan juhlanäytöksen, jonka suunnitteluun värvätään ratsastus- ja viihdemaailmassa ansioituneita tekijöitä.

Tapahtuman ytimessä on silti edelleen huippu-urheilu, ja show huipentuu tälläkin kertaa esteratsastuksen maailmancupin kilpailuun päätöspäivänä 25. lokakuuta.

Esteratsastajat voivat halutessaan tuoda tapahtumaan kolme hevosta, joille järjestetään perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina eritasoisia kilpailuita.

Suomalaisista kansainvälisen tason ratsastajista Anna-Julia Kontio on jo vahvistanut tulonsa Helsinkiin. Hän on noussut hiljattain takaisin viiden tähden tasolle ja tekee paluuta lajin huipulle.

Kouluratsastuksen tarjonnassa ovat kansainvälinen GP ja GP Kür eli vapaaohjelma musiikin tahdissa. Ohjelmaa on suunniteltu yhteistyössä hollantilaisen maajoukkuevalmentajan Rien van der Schaftin kanssa.

Järjestäjät odottavat kouluratsastukseen suomalaishuippuja Tokion olympialaisiin tähtäävän Henri Ruosteen johdolla.

– Fanit odottavat tietenkin näkevänsä suosikkinsa jäähallissa, Helsinki horse show’n tiedotteessa todetaan.

Kilinikalla arvioidaan ja kommentoidaan hevosia

Perjantai-illan ohjelmassa on klinikka, jossa ammattivalmentajat arvioivat ja kommentoivat urheiluhevosten rakennetta. Klinikoiden vetäjiksi kutsutaan maailmalla ansioituneita asiantuntijoita.

Kuluvan vuoden Horse show’ssa keskitytään korostetusti hevosten omistajiin ja kasvattajiin. Heidät kutsutaan nuorten hevosten tapahtumiin, joissa he saavat ratsuista asiantuntijoiden arvion.

Kuluvan vuoden tapahtuma järjestetään 21.-25. lokakuuta edelleen Helsingin jäähallissa. Viime syksynä Horse show’ssa vieraili ennätysmäärä eli yli 50 000 kävijää.

