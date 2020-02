Teräväinen ja Aho auttoivat toisiaan, mutta Carolina taipui silti Vegasille

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin suomalaiset pääsivät auttamaan toisiaan pistetilin lihavoittamisessa. Sekä Teuvo Teräväinen että Sebastian Aho tekivät tehot 1+1, kun kumpikin pääsi sekä laukomaan että antamaan maanmiehelleen maalin johtaneen syötön.

Suomalaisen tehokaksikon uurastuksesta huolimatta Hurricanes joutui taipumaan vieraisilla olleelle Vegas Golden Knightsille 3-4. Vegas aloitti ensimmäisessä erässä vahvasti kahdella maalilla. Vaikka Teräväinen pisti kampoihin toisessa erässä ja Brock McGinn sekä Aho kolmannessa, tunki Vegas ohi Alex Tuchin maalilla parisen minuuttia ennen peliajan päättymistä.

Carolina pitää hallussaan itälohkon yhdeksättä sijaa, Vegas on länsilohkon kuudentena.

Washington Capitalsin Aleksandr Ovetshkin rikkoi jälleen ennätyksiä pelissä Ottawa Senatorsia vastaan. Kaksi maalia pelissä tehnyt Ovetshkin on nyt laukonut NHL-urallaan 695 maalia. Hän ohitti Mark Messierin ja on nyt maalitilastossa sijalla kahdeksan.

NHL:n nykypelaajista Ovetshkin komeilee ylivoimaisena ykkösenä. Pelejä hänellä on takana 1 135.

Capitals vei kohtaamisessa voiton luvuin 5-3.

Rask palasi Bostonin maalille

Loukkaantumisen takia useita pelejä sivussa ollut Tuukka Rask teki paluun Boston Bruinsin maalille. Hän torjui Winnipeg Jetsiä vastaan 37 kertaa ja auttoi joukkueensa 2-1-vierasvoittoon.

Winnipegin ainoan maalin teki ensimmäisessä erässä Patrik Laine.

New York Rangersin ja Detroit Red Wingsin kohtaamisessa Rangers vei voiton luvuin 4-2.

Rangers tykitti kaikki maalinsa toisessa erässä ja kolmannen erän alussa. Joukkueen viimeisen maalin laukoi suomalaissukuinen ruotsalaishyökkääjä Mika Zibanejad. Hän oli ottelussa vauhdissa ja keräsi pisteet 1+2.

Zibanejadin maalin jälkeen Detroit ryhtyi maalintekoon. Robby Fabbri laukoi joukkueen ensimmäisen maalin ja Valtteri Filppula toisen.

