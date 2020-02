Virlander ja Ekblom ottavat kestävyysjuoksun vetovastuun Jukka Keskisalolta

Rami Virlander ja Tommy Ekblom ottavat kestävyysjuoksun valmennusvastuun Suomen Urheiluliitossa (SUL) tämän vuoden loppuun. He seuraavat pestissä Jukka Keskisaloa, joka toimi tehtävässä viime vuoden loppuun asti.

Virlander toimii jatkossa kestävyysjuoksun lajivastaavana. Ekblom työskentelee jatkossa kestävyysjuoksuvalmentajana, mutta hän jatkaa työtään myös Itä-Uudenmaan Urheiluakatemian koordinaattorina Porvoossa.

– Keskeistä tämän vuoden aikana on toteuttaa Keskisalon kanssa luotu maajoukkueohjelma, eli varmistaa aikuisurheilijoille hyvät edellytykset valmistautua olympia- ja EM-kesään ja nuorille junioreiden MM-kisoihin, Virlander kertoo SUL:n tiedotteessa.

Maajoukkueohjelma perustuu leiritykseen, sopimusurheilijoiden harjoittelun tiiviiseen seurantaan ja yhteydenpitoon niin urheilijoiden kuin heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa.

– Ramin ja Tommyn vahvalla osaamisella ja pitkällä kokemuksella varmistetaan olympiavuoden haastavan yhtälön onnistunut toteutus, mutta henkilökohtaisten valmentajien panos myös leireillä on edelleen tarpeen ja arvokas lisäapu, sanoo SUL:n valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola.

Tavoitteena yli viisi juoksijaa Tokioon

Virlander työskentelee jatkossa nuorten olympiavalmentajana. Pestin taustalla ovat SUL, Olympiakomitea ja Liikuntakeskus Pajulahti.

Ekblomin vastuulla on juoksijoiden kevään leiritys Portugalissa, urheilijoiden harjoittelun seuranta sekä pääkaupunkiseudun kestävyysjuoksuvalmennus ja sen kehittäminen. Ekblom on ollut mukana SUL:n kestävyysjuoksuvalmennuksessa jo aiemmin urallaan 14 vuoden ajan.

Virlanderin mukaan uuden maajoukkueohjelman avustuksella edetään kohti viime syksynä asetettuja tavoitteita. Viime vuoden Dohan MM-kisoissa Suomella oli viisi kestävyysjuoksijaa. Tokion ensi kesän olympialaisiin SUL tavoittelee enemmän juoksijoita.

– Meillä oli toissa vuoden EM-kisoissa Berliinissä viisi kestävyysjuoksijaa, samoin Dohan MM-kisoissa viime syksynä. Tavoitteena on, että Tokion olympialaisissa tuo määrä ylittyisi ja Pariisin EM-kisoissa päästäisiin lähelle kymmentä kestävyysjuoksijaa, Virlander linjaa.

https://www.yleisurheilu.fi/uutinen/virlander-ja-ekblom-vastaavat-suln-kestavyysjuoksuvalmennuksesta/

STT

