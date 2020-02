Vuokraturva: Vuokra-asuntopula väistymässä ainakin hetkellisesti koko maassa

Vuokra-asuntopula on ainakin hetkellisesti väistymässä koko Suomessa, arvioi vuokravälittäjä Vuokraturva. Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella helpotus saattaa kuitenkin olla väliaikaista. Pienistä yksiöistä on edelleen pulaa, koska niitä rakennetaan selvästi kaksioita ja kysyntää vähemmän.

Vuokraturva uskoo, että muualla Suomessa vuokra-asuntopulaa tuskin tullaan enää näkemään. Vuokra-asuntojen tarjonta on asuntosijoitusbuumin takia kasvanut voimakkaasti, ja samaan aikaan kysynnän kasvu on pysähtynyt.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat markkinatilanteen tasapainottumisesta huolimatta edelleen nousseet. Tilastokeskuksen loka-joulukuun tilastojen mukaan vuokrat nousivat eniten pääkaupunkiseudulla.

