LP Viestin menestykseltään valtava kymmenvuotiskausi naisten lentopallokentillä on saanut suuren arvostuksen myös valinnoissa. Kunnioitus kaikkiaan yhdeksää Suomen mestaruutta kohtaan näkyy hyvin siinä, että vuonna 2008 perustettu salolaisseura valittiin lauantaina jo seitsemättä kertaa Varsinais-Suomen parhaaksi joukkueeksi.

Vuodesta 2009 lähtien valinta on siis kohdistunut muihin joukkueisiin vain neljästi. Myös kausina 2011 ja 2012 LP Viesti voitti Suomen mestaruuden. 2011 Turun Urheilutoimittajien Kerho päätyi palkitsemaan jalkapallon Veikkausliigan hopeajoukkueen FC Interin, 2012 miesten korisliigamestarin Nilan Bisonsin.

2016 titteli suuntautui lentopallon miesten SM-pronssijoukkue Hurrikaani-Loimaalle. Salon dominanssia näissä äänestyksissä lisäsi Vilppaan korisliigajoukkue vuonna 2018. Salolaissaavutuksia korostaa se, että enemmistö kerhon valitsijoista asuu Turussa.

Viime vuoden osalta vertailtiin pitkälti samoja saavutuksia kuin kahdeksan vuotta aiemmin. Inter oli jälleen hopealla, LP Viesti Suomen mestari. Nimeäminen suuntautui äänestyksen jälkeen Saloon, vaikka LP Viestin syksy tämän kauden Mestaruusliigassa oli aiempaan 2010-lukuun verrattuna ohdakkeinen.

Dominanssi kotimaan lentopallokentillä ja sitä kautta vuoden parhaiden valinnoissa on merkittävästi uhattuna. Naisten liiga on muuttunut koostumukseltaan merkittävästi kymmenessä vuodessa. Kun vielä kaudella 2008–2009 yhdessä joukkueessa oli kaksi ulkomaalaispelaajaa, on määrä tällä hetkellä rajaton.

Joukkuekohtainen ulkomaalaispelaajien keskiarvo on tällä hetkellä 3,7. Pölkky Kuusamo marssitti viime viikon ottelussaan aloitusseitsikkonsa täyteen ulkomaalaispelaajia.

Osaltaan siksi ja etenkin loukkaantumisten vuoksi LP Viestin ja Hämeenlinnan Lentopallokerhon hallinta on ainakin tilapäisesti hiipumaan päin. Ulkomaalaispelaajien kustannukset seuroille eivät nouse kohtuuttoman suuriksi. Oman lukunsa muodostaa Yhdysvaltain tilanne: maassa ei ole omaa ammattilaissarjaa, vaan pelaajat suuntaavat yliopistouran jälkeen Eurooppaan.

Lisäksi yliopistokausi päättyy kesken Suomen liigakauden, mikä mahdollistaa jenkkipelaajien palkkaamisen. Lisäksi värväys ehditään tehdä siinä määrin ajoissa, että mikäli pelaaja ei osoittaudu sopivaksi, voidaan hänet vielä tarvittaessa vaihtaa toiseen ennen siirtorajan umpeutumista.

LP Viestin pelaajahankintojen strategia poikkeaa edelleen monista muista joukkueista. Esimerkiksi tämän kauden viidestä ulkomaalaispelaajasta neljä ovat pelanneet Mestaruusliigaa jo aiemmilla kausilla, Anu Ennok ja Viktoriia Tuchashvili monta vuotta Salossa.

Juuri Tuchashvilin ja Dubravka Rakicin kaltaiset hankinnat mahdollistivat takavuosien ylivoiman yhdistettynä siihen, että kotimaiset pelaajat tulivat Saloon magneetin lailla. Nyttemmin tilanne on tasaantunut, kun maajoukkuetason pelaajat suuntaavat hieman tasaisemmin eri liigajoukkueisiin.

Juuri nyt valtaosa Suomen maajoukkueesta pelaa Mestaruusliigassa. Sitä kautta sarja on aiempaan verrattuna erittäin tasokas, jolloin yhden–kahden joukkueen täysdominanssi hankaloituu huomattavasti.

Jos mietitään palkitsemisia, on Varsinais-Suomessa tällä hetkellä muutama muukin varteenotettava joukkue. Interin lisäksi mestaruutta tavoittelevat tulevana keväänä tositarkoituksella etenkin Vilpas ja miesten Mestaruusliigaa johtava Hurrikaani.

Vilppaan koripallo ei jäänyt lauantaina ilman palkintoa. Teemu Rannikko valittiin parhaana koripalloilijana ja 25 vuotta joukkueenjohtajana toiminut Keijo Poutiainen Vuoden taustavoimana.

Kaapo Kakko valittiin maakunnan ykkösurheilijaksi

Varsinais-Suomen parhaaksi urheilijaksi valittiin selvällä erolla jääkiekkoilija Kaapo Kakko.

Helmikuussa 19 vuotta täyttävän Kakon vuosi 2019 oli täydellisyyttä hipova.

TPS:ää edustanut Kakko iski voittomaalin nuorten MM-finaalissa ja oli Leijonien maailmanmestarijoukkueen paras maalintekijä. Hänet valittiin Liigan vuoden tulokkaaksi. NHL:n varaustilaisuudessa New York Rangers varasi Kakon toisena pelaajana.

Kakon jälkeen toiseksi tuli Turun Weikkojen pituushyppääjä Taika Koilahti ja kolmanneksi ringeten maailmanmestari ja jääkiekon MM-hopeamitalisti Susanna Tapani.

Salonseutulaisista kymppilistalle ylsi kaksi urheilijaa: Vilppaan seiväshyppääjä Wilma Murto oli kuudes ja LP Viestin ja Suomen maajoukkueen lentopalloilija Anna Czakan kymmenes.

Lajien parhaiksi salonseutulaisista valittiin Czakanin lisäksi Salon Seudun Ampujien Liina Laine, SoVo Futsalin Gezim Voca, Vilppaan koripalloilija Teemu Rannikko sekä Kosken Kaiun pöytätennispelaaja Alex Naumi.

VARSINAIS-SUOMEN PARHAAT URHEILIJAT 2019

1) Kaapo Kakko, TPS, jääkiekko 235

2) Taika Koilahti, TuWe, yleisurheilu 174

3) Susanna Tapani, RNK Flyers ja TPS, ringette ja jääkiekko 147

4) Kalle Samooja, KGCN, golf 142

5) Filip Valencic, Inter, jalkapallo 117

6) Johanna Matintalo, PöU, maastohiihto 105

7. Wilma Murto, Vilpas, yleisurheilu 67

8. Maija Sianoja, MS Parma, suunnistus 61

9. Eero Retulainen, TAK, painonnosto 49

10. Anna Czakan, LP Viesti, lentopallo ja Eetu Heino, ParBa, sulkapallo 38

Vuoden valmentaja: Jose Riveiro FC Inter

Vuoden joukkue: LP Viesti

Vuoden urheiluteko: TPS Salibandy

Kunta/seurayhteistyö-palkinto: Salon kaupunki

Vuoden taustavoima: Keijo Poutiainen, Vilpas

Vuoden nuori urheilija: Alex Naumi, Kosken Kaiku

Vuoden seuratyöntekijöitä:

Koski TL: Leena Aarikka, Kosken Kaiku

Marttila: Anne Valta, Marttilan Murto

Paimio: Anne Laaksonen, Paimion Haka

Salo: Visa Koponen, Perttelin Peikot

Sauvo: Laura Parkkunen, Sauvon Syke

Perniön Urheilijat: Jouni Jokela

Lajien parhaat:

Aerobic: Fanny Samppa TuUL

Alppilajit: Jenny Vuori TuSla

Amerik. jalkapallo: Lea Kaszas Turku Trojans

Ampumaurheilu: Liina Laine SaSA

Australialainen jalkapallo: Alix Kalliojärvi Turku Dockers

Autourheilu: Sami Talvitie AUA

Biljardi: Kim Laaksonen TBK

Curling: Tomi Kirjonen CHCC

Frisbeeurheilu: Seppo Paju 7k

Futsal: Gezim Voca SoVo

Golf: Kalle Samooja KGCN

Hockey: Pekka Lehtonen HC Kilppari

Ilmailu: Tapio Pitkänen TLK

Jalkapallo: Filip Valencic FC Inter

Jousiammunta: Heli Raunio Arcus

Judo: Pihla Matikainen MaTe

Jääkiekko: Kaapo Kakko TPS

Keilailu: Samu Valaranta TPS

Koripallo: Teemu Rannikko Vilpas

Käsipallo: Andreas Nyström ÅIFK

Lentopallo: Anna Czakan LP Viesti

Luistelu: Kalle Kinnala TuUL

Maastohiihto: Johanna Matintalo PöU

Melonta: Jussi Wallin SMM

Miekkailu: Oskar Kiljander TM

Moottoripyöräily: Eeki Kuparinen TMK

Moottoriveneily: Tomi Huuhka SKV

Nyrkkeily: Mia Salokannel TuTe

Paini: Mattias Poutanen TWM

Painonnosto: Eero Retulainen TAK

Pesäpallo: Mari-Ann Lehtinen MyVe

Potkunyrkkeily: Atte Kähäri TKKS

Purjehdus: Ville Harkke TPS

Pyöräily: Pia Pensaari TVC

Pöytätennis: Alex Naumi KoKa

Ratsastus: Henri Ruoste TSR

Raviohjastaja: Olli Koivunen Turku

Ringette: Susanna Tapani RNK Flyers

Rugby: Satu Heikkonen Turku Eagles RFC

Rytminen voimistelu: Elli Virtanen TNV

Salibandy: Lauri Stenfors TPS Salibandy

Soutu: Eeva Karppinen NS

Squash: Henrik Mustonen TSSq

Sulkapallo: Eetu Heino ParBa

Suunnistus: Maija Sianoja MS Parma

Taekwondo: Frans Salmi Budokwai Taekwondo

Taitoluistelu: Sallianna Öztürk VG-62

Tanssi: Juho Päivinen – Mari Munne Bolero

Tennis: Liisa Vehviläinen ÅLK

Thainyrkkeily: Daniel Forsberg Turku Muay Thai

Triathlon: Henrik Goesch TuUL

Uimahyppy: Jouni Kallunki AWS

Uinti: Roope Paatos RaisU

Vapaaottelu: Kirill Andrejev FFG

Vesipallo: Sari Viljanen TU

Voimanosto: Hanna Rantala LaVo

Voimistelu: Juho Kanerva TuUL

Yleisurheilu: Taika Koilahti TuWe