Valkoinen talo pyysi kongressilta rahaa koronaviruksen torjuntaan, demokraattien mukaan liian vähän ja liian myöhään

Valkoinen talo haluaa kongressin myöntävän yhteensä 2,5 miljardia dollaria uudenlaisen koronaviruksen vastaisiin toimiin, kertoo amerikkalaismedia. Rahat on tarkoitus saada nipistämällä muiden hallinnonalojen budjeteista, ohjaamalla terveysministeriön rahoja uudelleen ja käyttämällä reilut puoli miljardia alun perin ebolan torjumiseen varattuja varoja.

Kongressin demokraatit arvostelivat välittömästi presidentti Donald Trumpin hallinnon pyyntöä liian pieneksi ja liian myöhään esitetyksi.

– Toistuvista kongressin ja maailman terveysviranomaisten varoituksista huolimatta Trumpin hallinnolta kului viikkoja näiden varojen pyytämiseen. Ja nyt rahat on vielä tarkoitus ottaa muilta terveydenhuollon tärkeiltä osa-alueilta. Eikä tässäkään vielä kaikki, sillä rahamäärä on aivan liian pieni, jotta se riittäisi tehokkaisiin maanlaajuisiin vastatoimiin, ruoski edustajainhuoneen määrärahakomitean demokraattipuheenjohtaja Nita Lowey.

Valkoisen talon haluamat rahat on tarkoitus käyttää muun muassa laboratoriotesteihin, karanteenitoimiin ja rokotteen kehittämiseen.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä todettu runsaat 50 koronavirustartuntaa.

WHO: Korkein koronaviruspiikki oletettavasti jo nähty Kiinassa

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koronavirustartuntojen korkein piikki nähtiin Kiinassa tammi-helmikuun vaihteessa, kirjoittaa Guardian. Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo kuitenkin, että tartuntojen leviäminen muualla on erittäin huolestuttavaa.

Tartuntojen määrät ovat viime päivinä kasvaneet merkittävästi Italiassa, Etelä-Koreassa ja Iranissa.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Kiinan Hubein maakunnasta. Manner-Kiinassa on South China Morning Postin laskurin mukaan todettu yli 77 000 tartuntaa ja noin 2 600 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

STT

