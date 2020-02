Wilma Murto on palannut kasvukäyrälle

Seiväshyppääjä Wilma Murto vahvisti pohjoismaisen hallimaaottelun voitolla ja voittotuloksellaan 460, että hän on palannut urallaan kasvukäyrälle.

Murto teki kilpailun päätteeksi varsin hyviä yrityksiä Tokion olympiarajasta 470. Hyppyjen perusteella on vain ajan kysymys, milloin hän ylittää rajan.

– Tuntuu, että tuuletin liikaa 460:n ylitystä. Lataus taisi purkautua siinä ja yritykset 470:stä olivat sen takia hieman pehmeitä, Murto arveli.

Voittotulos sivuaa Murron uran kolmanneksi parasta tulosta. Hän hyppäsi talvella 2016 nuorten maailmanennätyksen 471. Seuraavana talvena hän ylitti 466 ja kesällä 2018 ulkorataennätyksensä 460.

Olympiarajaa Murto tavoittelee seuraavaksi ensi viikonloppuna Tampereen SM-hallikisoissa.

– 470 on nyt ainoa tulos, jolla on mitään merkitystä. Kevättä ja alkukesää olisi niin paljon helpompi suunnitella, jos alkukesän kisoissa ei tarvitsisi heti alkaa jahdata olympiarajaa, Murto totesi.

Hyppykuponki joululahjaksi

Murron komeasti kehittynyt ura kääntyi taantumaksi kesällä 2017, kun hän kärsi pitkään jalkavaivasta. Sen perään tuli valmentajanvaihdoksia, mutta nyt hän harjoittelee taas Jarno Koivusen ohjein ja ohjelmin.

Vaivoista Murto on kuitenkin kärsinyt myös syksyn harjoituskaudella. Takareisiongelmat estivät hyppyharjoittelun jouluun asti.

– Sain hyppykupongin eli luvan hypätä joululahjaksi, Murto kertoi.

Ennen hallikautta Murto ennätti tehdä viisi hyppyharjoitusta. Nyt hyppyjä on alla kilpailut mukaan lukienkin alle sata eli noin viidennes normaalista.

– Täytyy vain luottaa, että osaan hypätä, kun hyppyä on yhdeksänvuotiaasta asti veivattu, Murto naurahti.

Ennätys on ajan kysymys

Murto ja Koivunen ovat palauttaneet hyppyihin entisen riehakkuuden juoksuvoittoisella harjoittelulla. Syksyn analyysissä todettiin kolme vauhdinjuoksun kehityskohdetta.

– Juoksukapasiteetti, juoksurytmi ja juoksukorkeus, Koivunen luetteli harjoittelun painopisteet.

Tulokset näkyvät hypyissä, ja ”kellokin on tykännyt”, Koivunen vahvisti, muttei paljastanut tarkempia mittaustuloksia. Lopulta valmentaja hyväksyi määritelmän, että Murron vauhdinjuoksu on saatu takaisin ”ennätystasolle”.

Murto tuntee itsekin, että hän on pitkästä aikaa valmis parantamaan ennätyksiään.

– On sellainen tunne, että mikään ei nyt estä eikä jarruta minua. Tuntuu, että ennätys on vain ajan kysymys, Murto tiivisti tilanteensa.

STT

Kuvat: