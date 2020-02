Wuhan-koronaviruspotilas on päässyt pois Lapin keskussairaalasta

Lapin keskussairaalassa eristyshoidossa ollut koronaviruspotilas on päässyt pois sairaalasta. Kiinalainen naismatkailija oli eristyksissä Wuhan-koronavirustartunnan vuoksi runsaan viikon.

Sairaala kertoo, että potilaan varmistusnäytteet on tutkittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja ne ovat olleet negatiiviset.

Potilas on lisäksi oireeton.

Lapin sairaanhoitopiiri ei kerro naisen tämänhetkistä olinpaikkaa tai matkasuunnitelmia.

Tartunta-altistumisen vuoksi karanteenissa on vielä muutamia ihmisiä Rovaniemellä ja Inarin kunnan alueella. Toistaiseksi karanteenissa olevilla ei ole ilmaantunut oireita. Mikäli potilaat pysyvät edelleen oireettomina, heidän karanteeninsa puretaan 14 päivän kuluttua altistumisesta.

Terveydenhoitohenkilöstö ei ole tavoittanut jokaista altistunutta, mutta se tiedetään, että osa heistä on poistunut Suomesta. THL on ollut yhteydessä kyseisten matkailijoiden kotimaan terveysviranomaisiin, tiedottaa Lapin sairaanhoitopiiri.

Kaikkien altistuneiden henkilöllisyyttä ei ole pystytty varmistamaan, vaikka he osallistuivat sairastuneen naisen kanssa samoihin matkailupalveluiden aktiviteetteihin. Osa heistä käytti vain etunimeään tai nimimerkkiä.

