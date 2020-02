Wuhanin huipputeknologiayritykset ovat tärkeitä Suomen teollisuudelle – ”Vaikutuksia saattaa tulla hyvinkin arvaamattomissa paikoissa”

Koronavirusepidemialla Kiinassa on vakavia vaikutuksia Suomen teollisuuteen, kertovat Suomen ulkomaankauppaa edistävä Business Finland ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Vaikutukset tulevat Kiinassa toimivien suomalaisyritysten lisäksi suoraan ja epäsuorasti viennin ja tuonnin kautta.

– Suomen tuotantoteollisuuden riippuvuus Kiinasta on merkittävästi suurempi kuin Suomen suoran tavaraviennin tilastot osoittavat, arvioi johtaja Kalle Kivekäs Business Finlandista.

Suomella on kaikilla toimialoilla erittäin suuria riippuvuuksia Kiinasta sen vuoksi, että Kiinalla on keskeinen rooli materiaalien ja komponenttien valmistuksessa.

Kivekkään mukaan kolme neljäsosaa Suomen viennistä on välituotevientiä eli komponentteja ja osakokoonpanoja, jotka usein viedään esimerkiksi Saksaan, josta ne päätyvät muille markkinoille kuten Kiinaan.

– Kun otetaan välituoteviennin vaikutus huomioon, Kiina on tämän laskentatavan mukaan Suomelle merkityksellisin vientimarkkina, Kivekäs kertoo.

Koronavirus riehuu erityisesti Wuhanin kaupungissa ja ympäröivässä Hubein maakunnassa. Kivekkään mukaan suomalaisillakin yrityksillä on siellä toimintaa. Muun muassa UPM toimii alueella, ja rovaniemeläinen Lappset on rakentamassa alueelle suurta teemapuistoa.

Wuhanissa on erittäin paljon huipputeknologiayrityksiä. Alueella onelektroniikka-, puolijohde- ja kuituoptiikkavalmistusta.

– Millä tahansa toimialalla teollisuus on riippuvainen elektroniikan komponenteista ja niiden toimittamisesta.

Kiinan osuus maailmantaloudesta putoaa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi, että koronaviruksen leviämisen laaja vaikutus tulee erilaisten materiaaliketjujen katkeamisesta. Hänen mukaansa Kiinassa valmistetaan alihankintatuotteita laidasta laitaan suomalaisille yrityksille.

Ministeri painottaa, että huolestuttavinta on, että kukaan ei pysty sanomaan, kuinka pitkäkestoinen epidemia on.

– Toivottavasti se menisi nopeasti ohi. Mitä pitemmälle tämä jatkuu, sitä enemmän se tuo vaikeuksia.

Kiinan osuus maailmantaloudesta on suunnilleen 15 prosenttia. Koronaviruksen vaikutuksen arvioidaan pudottavan osuutta jopa yhden prosenttiyksikön verran.

– Se vaikuttaa Suomen viennin näkymiin, Lintilä painottaa.

Lento- ja laivakuljetukset vaikeutuneet

Lintilän mukaan logistiikka on vaikeutunut epidemian vuoksi. Laivakonteista on tullut pula, ja kuljetusten kustannukset ovat nousseet.

– Konttiliikenne pätkii, ja se on yksi asia, joka on alkanut näkymään, Lintilä sanoo.

Myös lentoliikenne on vaikeuksissa. Länsimaiset lentoyhtiöt Finnair mukaan lukien ovat peruneet lentonsa Kiinaan, jolloin matkustajakoneiden kuljettaman lentorahdin mukana kulkevat komponentit jäävät kuljettamatta.

– Sillä on todella iso merkitys, Business Finlandin Kivekäs painottaa.

Hänen mukaansa ei ole kovin pitkä aika siitä, että tavarat kulutettiin samalla markkinalla kuin ne valmistettiin. Nyt globaalisti teollisuus on tottunut siihen, että laivat ja lentorahti kulkevat. Teollisuus pitää varastonsa pieninä, jotta niihin ei sitoutuisi pääomaa.

Yrityskohtaiset vaikeudet kasvavat

EK:n pääekonomisti Penna Urrila kertoo, että hintalapun laittaminen suomalaisyritysten menetyksille ei vielä ole mahdollista. Ei tiedetä, miten epidemia etenee ja miten torjuntatoimet onnistuvat.

– Jo tässä vaiheessa toimialakohtaiset ja yrityskohtaiset vaikutukset alkavat kasvaa, Urrila arvioi.

Koronavirusepidemia vaikutti ensin matkailuun, mutta nyt se tuntuu myös Kiinassa toimivassa teollisuudessa.

– Jos tilanne pitkittyy kuten tällä hetkellä näyttää, niin tavaratoimitusketjujen kautta rupeaa tulemaan vaikutuksia kotimaassa toimivaan teollisuuteen, Urrila ennustaa.

Vaikutukset tulevat komponenttien suorasta tuonnista Kiinasta sekä kolmannen maan kautta tulevasta tuonnista. Urrilan mukaan vaikutuksia saattaa tulla hyvinkin arvaamattomissa paikoissa.

– Tällä hetkellä arvioisin, että monenkin yhtiön on syytä olla varuillaan. Tuotantoprosessin häiriöttömyys ei ole mitenkään itsestään selvää, Urrila sanoo.

Työvoimaa palaa töihin jo tällä viikolla

Kiinan viikon kestävää uudenvuoden lomaa on pidennetty neljään viikkoon. Ensin tuli viikon ylimääräinen loma epidemian rajoittamiseksi, ja nyt on voimassa kahden viikon omavalvontainen karanteeni kaikille niille ihmisille, jotka ovat liikkuneet maakuntien välillä.

– Todella monissa kiinalaisissa tehtaissa on ollut sellainen tilanne kahden viikon aikana, että työvoimaa ei ole yksinkertaisesti saatu töihin sen takia, että he ovat omavalvontaisessa karanteenissa kotona, Kivekäs kertoo.

Hän arvioi kuitenkin, että tästä viikosta lähtien työvoimaa alkaa olla saatavissa tuotantolaitoksissa. Tehtaiden pitää saada lupa viranomaisilta tuotannon käynnistämiseen. Sen jälkeen pullonkauloja työvoiman saatavuudessa ei pitäisi olla lukuun ottamatta alueita, joita koskevat erityistoimenpiteet.

