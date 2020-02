Yhä nuoremmat sortuvat Salossa koviin huumeisiin – naisten osuus nousussa.

Amfetamiini, ekstaasi ja lääkkeeksi tarkoitettu buprenorfiini koukuttavat yhä nuorempia salolaisia huumeidenkäyttäjiksi.

– Parikymppisiä mimmejä on jo niin subu- ja pirikoukussa, että he myyvät itseään saadakseen rahaa, Marja sanoo.

Marja on 30-vuotias narkomaani ja huostaan otetun lapsen äiti. Hän sortui itse aineisiin teini-ikäisenä, mutta kauhistelee nyt sitä, mitä Salon huumemaailmassa tapahtuu.

– Alle 25-vuotiaita on aivan helvetisti.

Samaan aikaan myös katkaisu- ja korvaushoidosta apua hakevien nuorten määrä on kasvussa.

Tämä on ensimmäinen osa Salon Seudun Sanomien juttusarjasta Koukussa, jossa perehdytään Salon huumetilanteeseen.

Himmennettyjen näyteikkunoiden takana Turuntiellä tuoksuu minestronekeitto. Ennen tässä oli Jokisen kultasepänliike. Sittemmin ovessa on lukenut Open Door. Ovi on auki kolmena päivänä viikossa. Nimiä ei kysellä.

– Tänne on tosi helppo tulla. Jengi pitää huolta toinen toisestaan, Seppo sanoo.

Sisälle pääsee kahville, syömään ja juttelemaan päihtyneenäkin, kunhan osaa noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä. Niistä keskustellaan keskiviikkoisin yhteisökokouksessa.

– Päivät on pitkiä, kun koettaa olla ilman kamaa. Täällä elämään saa edes jonkun rytmin, Marja kiittelee.

Joku ottaa päiväunet sohvalla, toinen poikkeaa pesemässä koneella pyykkiä. Tietokonetta saa käyttää vaikka asunnon hakuun tai asiointiin Kelan kanssa.

A-klinikka kutsuu tätä päiväkeskukseksi, joka tarjoaa kohtaamispaikan, matalan kynnyksen palveluja ja tukitoimintaa päihteitä käyttäville.

Open Door avattiin kaksi ja puoli vuotta sitten. Ajatus oli, että ovesta astuisi sisään käyttäjiä, jotka eivät vielä ole palvelujen tai hoidon piirissä. Päihdetyöntekijöiden mielessä olivat erityisesti alle kolmekymppiset nuoret.

”Kun ajatus hoidosta herää, voimme tarjota tietoa”, mielenterveyshoitaja Janne Vienonen totesi Salon Seudun Sanomissa 9. syyskuuta 2017.

Kohtaamispaikasta tuli suosittu. Vakiokävijöitä on tällä hetkellä kolmisenkymmentä, mutta nuoria ei ole juuri näkynyt.

– He pitävät yllä kulissia ja kieltävät olevansa vielä nistejä ja narkkareita, Marja arvioi.

Osa nuorista käyttäjistä on piilossa. Kaupungin huumemaailmassa on harmaa alue, jonka laajuutta päihdetyöntekijätkään eivät tiedä.

Ongelman kasvu toki on nähtävissä. Katkaisu- ja korvaushoitoon hakeutuu yhä enemmän nuoria narkomaaneja.

– Parikymppiset olivat aiemmin harvinaisia, mutta nyt asiakkaana on yhä enemmän 18–20-vuotiaita. Nuorten määrä on lisääntynyt tosi paljon parin vuoden aikana, palveluesimies Elisabeth Mäentausta A-klinikan vieroitushoitoyksiköstä sanoo.

Katkaisuhoidossa on enemmän narkomaaneja ja sekakäyttäjiä kuin alkoholiongelmaisia. Käytetyimmät aineet ovat amfetamiini sekä buprenorfiini, joka tunnetaan korvaushoitolääkkeenä kauppanimillä Subutex ja Suboxone.

– Addikti on silloin jo tosi pohjalla ja huonossa kunnossa, kun hän haluaa katkolle, Marja toteaa.

Paljonko Salossa on kovien huumeiden käyttäjiä? Luku lienee kolminumeroinen, mutta tarkkaa vastausta ei tiedä kukaan. Hoitotilastot saattavat kertoa käyttäjäkunnan kasvusta, mutta yhtä lailla myös siitä, että kynnys avun hakemiseen on madaltunut.

Etsivä nuorisotyöntekijä Arto Tujunen arvioi, että kymmenet nuoret käyttävät Salossa kovia huumeita. Naisten osuus on kasvussa.

– Kauhean kauaa ei varmaan enää mene, kun tytöt saavat pojat kiinni, Tujunen ennustaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi viime viikolla kolme salolaisnuorta useista huumausainerikoksista. Nuorin tuomituista oli 20-vuotias tyttö, joka oli käyttänyt ja myynyt amfetamiinia. Muut tuomitut olivat 23- ja 25-vuotiaita poikia.

Heitä ei ollut aiemmin tuomittu vankeusrangaistuksiin.

Arto Tujunen on tehnyt huumetyötä parikymmentä vuotta. Hän näkee, että nuorten asenne myös koviin huumeisiin on loiventunut. Aineiden ostaminen on samaan aikaan tullut entistä helpommaksi ja halvemmaksi. Kauppaa voi käydä netissä.

– Piripussin saa enteriä painamalla, muuan kokenut salolaisnarkomaani hymähtää.

Harva nuori aloittaa huumekokeilujaan piikittämällä. He ottavat aineita ensin nuuskaamalla ja suun kautta ”pommeina”.

– Aloittelijan kommentti on usein se, että kyllä minä hallitsen homman eikä tämä ole minulle mikään ongelma. Aika monesta tietää jo silloin, mihin hän loppujen lopuksi päätyy.

Tujusen mukaan jo alle vuoden käyttö riittää siihen, että aineita aletaankin ottaa suonensisäisesti.

Arto Tujunen epäilee, että kaupungin huumetilanne on synkkenemään päin. Jotain hyvääkin on tapahtunut – Saloa muutama vuosi sitten sekoittaneet muuntohuumeet ovat vähentyneet.

Jutussa haastateltujen narkomaanien nimet on muutettu. Sarjan seuraavassa osassa puhutaan huumekuolemista.