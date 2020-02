Yhdysvallat aikoo vetää kaikki joukkonsa pois Afganistanista 14 kuukauden sisällä

Yhdysvallat aikoo vetää joukkonsa pois Afganistanista 14 kuukauden sisällä, kertovat Yhdysvallat ja Afganistan yhteisessä ilmoituksessaan.

Yhdysvallat vetää joukkonsa, jos Taleban pysyy tänään allekirjoitettavassa rauhansopimuksessa.

Suunnitelman mukaan Yhdysvallat vähentäisi joukkojensa määrän Afganistanissa 8 600 henkeen 135 päivän sisällä, minkä jälkeen joukot poistettaisiin kokonaan 14 kuukauden sisällä.

Yhdysvaltojen ja Taleban-liikkeen on määrä allekirjoittaa tänään Qatarin Dohassa rauhansopimus, jonka toteutumisen myötä amerikkalaisten joukkojen liki 18 vuotta Afganistanissa jatkunut läsnäolo päättyisi.

Vastineeksi amerikkalaisjoukkojen poistumisesta talebanit ovat muun muassa luvanneet aloittaa suorat neuvottelut Afganistanin hallituksen kanssa.

Afganistanissa vallinnut viikon ajan harvinaisesti edes osittainen rauha

Taleban määräsi lauantaina joukkojaan keskeyttämään taistelut päivän ajaksi rauhansopimuksesta johtuen.

– Koska rauhansopimus allekirjoitetaan tänään, olemme keskeyttäneet kaikki sotilastoimintomme ympäri maata, Talebanin edustaja Zabihullah Mujahid kertoi AFP:lle.

Tätä ennen Taleban sekä Yhdysvaltain ja Afganistanin joukot ovat pitäneet viikon mittaisen tulitauon, joka on yksittäisiä rikkomuksia lukuun ottamatta pitänyt.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti perjantaina Afganistania ottamaan tilaisuudesta vaarin.

– Jos Taleban ja Afganistanin hallinto pitävät sitoumuksensa, olemme tiellä, joka johtaa sodan loppumiseen Afganistanissa ja joukkojemme kotiuttamiseen. Viime kädessä kyse on kuitenkin Afganistanin kansan halusta tehdä työtä tulevaisuutensa eteen, Trump sanoi.

Afganistanin hallinto on viestittänyt suhtautuvansa sopimukseen toiveikkaasti mutta varauksella.

– Olemme savuttaneet tason, joka antaa meille toivoa. Taleban oli kykeneväinen vähentämään väkivaltaa. Mutta heitä testataan yhä siitä, pitävätkö he väkivaltaisuudet poissa, sanoi Afganistanin kansallinen turvallisuusneuvoja Hamdullah Mohib.

Korjattu aiempaa uutista klo 15.27: Suunnitelman mukaan Yhdysvallat vähentäisi joukkojensa määrän Afganistanissa 8 600 henkeen 135 päivän sisällä, ei vetäisi Afganistanista 8 600 hengen joukkoja 135 päivän sisällä.

STT

