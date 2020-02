Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustamista Italiaan

Yhdysvallat on kehottanut kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustamista Italiaan. Tartuntatautiviranomaisten mukaan koronaviruksen koettelemilla alueilla pääsy hoitoon on vaikeutunut.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on päivittänyt Italiaa koskevaa matkustussuositustaan. Ministeriö kehottaa harkitsemaan tarkoin matkustamista Italiaan.

Toissa vuonna yli 5,6 miljoonaa yhdysvaltalaista vieraili Italiassa, mikä oli toiseksi eniten saksalaisten matkailijoiden jälkeen.

Koronavirus on koetellut Euroopassa eniten Italiaa. Maassa oli torstaihin mennessä raportoitu noin 650 koronavirustartuntaa ja parikymmentä kuolemaa.

Italia on vedonnut turisteihin, jotta he eivät peruisi maahan suunnittelemiaan matkoja koronaviruspelon vuoksi. Ulkoministeri Luigi Di Maion mielestä maailmalla leviävät väärät huhut tekevät enemmän vahinkoa kuin itse virus.

Ulkoministeri perustelee tautitapausten verrattain suurta määrää sillä, että maa on tehnyt joukkotestauksia. Näissä on Di Maion mukaan tullut ilmi tartuntoja, jotka eivät ole aiheuttaneet sairastumista.

Di Maion mielestä Italia toimii ”luotettavasti ja läpinäkyvästi” ja matkailijat rankaisevat maata epäreilusti.

Yhdysvalloissa toinen tartuntatapaus, jonka alkuperää ei tiedetä

Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa terveysviranomaiset ovat vahvistaneet toisen koronavirustapauksen, jonka alkuperää ei tiedetä. Tartunnan saanut nainen ei ole ollut ulkomaan matkalla eikä ole ollut tekemisissä kenenkään kanssa, jonka tiedetään sairastuneen.

Löydös vihjaa, että virus saattaa jo kiertää paikallisesti ihmisestä toiseen.

– Tiedämme että virus on täällä, mutta emme vielä tiedä missä mittakaavassa, sanoi Santa Claran alueen johtava terveysviranomainen Sara Cody.

Virustartunnan saaneella naisella on aiempia kroonisia sairauksia, ja häntä hoidetaan paikallisessa sairaalassa.

Vastaavanlainen tapaus vahvistettiin aiemmin tällä viikolla niin ikään Kalifornian osavaltiossa.

Koronaviruspelot vaikuttavat myös Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestö Aseanin kokouksen aikatauluihin Yhdysvalloissa. Kokous oli määrä järjestää Las Vegasissa maaliskuun puolivälissä. Yhdysvallat kuitenkin ilmoitti perjantaina paikallista aikaa, että kokousta siirretään.

Reuters: Teneriffan koronahotelli raotti karanteenia

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kanariansaarilla Teneriffalla viruksen vuoksi eristetystä hotellista päästettiin perjantaina pois ainakin 50 ihmistä pienissä ryhmissä. Karanteeniin jäi vielä 700 matkailijaa. Hotellissa on ollut karanteenissa myös parikymmentä suomalaista.

Hotellista päästettiin lähtemään torstaina 130 ihmistä. Lounais-Teneriffan Adejessa sijaitseva hotelli asetettiin karanteeniin sen jälkeen, kun sieltä löytyi ensimmäinen tautitapaus.

Kiina puolestaan kertoi lauantaina 47 uudesta koronviruskuolemasta. Kahta kuollutta lukuun ottamatta kaikki kuolemantapaukset olivat Hubein maakunnasta, josta viruksen uskotaan alun perin lähteneen leviämään.

Kaiken kaikkiaan 2 835 ihmisen kerrotaan kuolleen Kiinassa virukseen. Uusia tartuntatapauksia oli perjantain jälkeen ilmaantunut 427, mikä nosti tartuntojen määrän 79 251:een.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi aiemmin tällä viikolla, että Kiinan ulkopuolella ilmenee nyt päivittäin enemmän tartuntoja kuin sen rajojen sisäpuolella.

Etelä-Korea kertoi lauantaina 594 uudesta koronavirustartunnasta, mikä nostaa tartuntojen kokonaismäärän 2 931:een. Uusia kuolemantapauksia on ilmennyt kolme. Yli 90 prosenttia uusista tartunnoista on Daegun kaupungissa.

STT

