Pompeo vakuutteli USA:n olevan yhä sitoutunut Eurooppaan, Ranska moitti USA:ta eristäytymisestä ja lännen heikentämisestä

Saksan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer toppuutteli lauantaina ehdotuksia EU:n puolustusyhteistyön syventämisestä. Münchenin kansainvälisessä turvallisuuskonferenssissa puhunut Kramp-Karrenbauer totesi, että sotilasliitto Natolla on edelleen keskeinen rooli Euroopan turvaamisessa.

– Kaiken puheen Euroopan vahvistamisesta pitäisi ennen kaikkea liittyä Euroopan vahvistamiseen Naton kanssa, hän sanoi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron varoitti taas puheessaan, että Yhdysvaltojen eristäytyminen Euroopasta heikentää länttä. Macronin mukaan amerikkalaiset ovat jo ennen presidentti Donald Trumpin kautta alkaneet vetäytyä ja irtautua perinteisestä suhteestaan Eurooppaan.

Macron varoitti puheessaan myös, että Venäjä jatkaa yrityksiään horjuttaa läntisiä demokratioita häiritsemällä vaaleja, manipuloimalla sosiaalista mediaa ja muita kybersodankäynnin keinoja käyttäen.

– Uskon, että Venäjä jatkaa tätä toimintaa, joko yksityisten toimijoiden ja välikäsien avulla tai suoraan, Macron sanoi.

Macron ilmaisi myös tyytymättömyytensä siihen, että Saksa ei ole sen mielestä vahvistanut Eurooppaa tarpeeksi brexitin jälkeen. Macron sanoi odottavansa kärsimättömästi Saksan näkemyksiä EU:n uudistamisesta.

Macron on toivonut brexitin jälkeen EU:n syvempää integraatiota muun muassa talous- ja puolustusyhteistyössä ja patistanut Saksaa tekemään yhteistyötä asiassa.

”Tällaiset lausunnot eivät heijasta todellisuutta”

Macronia ennen puhunut Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo vakuutti vuorostaan, että Yhdysvallat on edelleen sitoutunut transatlanttiseen liittoumaan.

Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier sanoi puheessaan perjantaina, että Trumpin Yhdysvallat torjuu ”jopa ajatuksen kansainvälisestä yhteisöstä” ja toimii ystäviensä ja kumppaniensa etuja polkien.

– Tällaiset lausunnot eivät heijasta todellisuutta. Voin kertoa, että huhut transatlanttisen liittouman kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja, Pompeo vakuutti kirjailija Mark Twainia mukaillen.

Pompeon mukaan Yhdysvalloilla on avainrooli Euroopan turvallisuuden takaamisessa, ja se on johtanut monikansallisen liittokunnan kamppailua jihadistijärjestö Isisiä vastaan.

Irti Venäjän kaasuhanasta

Pompeo vilautti puheessaan myös dollaritukkua. Ulkoministerin mukaan amerikkalaiset ovat valmiita rahoittamaan jopa miljardin dollarin edestä energiahankkeita Keski- ja Itä-Euroopassa, jotta maiden riippuvuus Venäjän kaasusta vähenisi.

Pompeo sanoi Yhdysvaltojen haluavan kannustaa yksityisiä investointeja energiasektoreihin.

Yhdysvallat vastustaa rakenteilla olevaa Nord Stream 2 -kaasuputkea, jonka on määrä tuplata Venäjän kaasuvienti Saksaan. Amerikkalaiset katsovat, että putki antaa Venäjälle liian suuren vaikutusvallan Euroopassa.

STT

