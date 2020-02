Yhdysvallat vahvistaa surmanneensa al-Qaidan Arabian niemimaan johtajan

Yhdysvallat on vahvistanut surmanneensa terroristijärjestö al-Qaidan Arabian niemimaan haaran johtajan. Presidentti Donald Trump kertoo Valkoisen talon lausunnossa, että Arabian niemimaan haaran johtaja Qassim al-Rimi sai surmansa Jemenissä toteutetussa operaatiossa.

Yhdysvaltalaisviestimet uutisoivat Jemenin operaatiosta jo viime viikolla. Muun muassa New York Times kertoi viikko sitten viranomaislähteisiin nojaten, että yhdysvaltalaisviranomaiset uskovat al-Rimin kuolleen ilmaiskussa Jemenissä.

Yhdysvallat pitää al-Qaidan Arabian niemimaan haaraa jihadistijärjestön vaarallisimpana haarana. Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvaltojen hallitus oli tarjonnut 10 miljoonan dollarin palkkiota al-Rimiä koskevista tiedoista.

Presidentti Trump sanoi lausunnossa, että haara on al-Rimin johdolla syyllistynyt Jemenissä kammottavaan väkivaltaan siviilejä kohtaan ja yrittänyt toteuttaa lukuisia iskuja Yhdysvaltoja ja sen joukkoja vastaan.

Presidentti ei kertonut tarkempia tietoja iskun ajankohdasta tai siitä, missä olosuhteissa se tehtiin.

Yhdysvallat on toteuttanut viime kuukausina useita iskuja, joissa on surmattu korkean profiilin johtajia Lähi-idässä. Tammikuussa presidentti Trump määräsi asevoimat tekemään Irakiin ilmaiskun, jossa kuoli Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen vaikutusvaltainen komentaja Qassem Suleimani.

Viime vuoden lokakuussa Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadi kuoli Yhdysvaltain joukkojen tekemässä iskussa Pohjois-Syyriassa.

Arabian niemimaan haara otti nimiinsä iskun laivastotukikohtaan

Al-Qaidan Arabian niemimaan haara otti viikonloppuna nimiinsä joulukuussa Floridassa laivastotukikohdassa sattuneen ampumisen. Saudiarabialainen, koulutettavana ollut sotilas ampui tukikohdassa kuoliaaksi kolme amerikkalaista.

Ampuja oli Floridassa lentokoulutuksessa. Mies julkaisi ennen ampumista manifestin, jossa kutsui Yhdysvaltoja pahan kansakunnaksi.

Yhdysvalloissa on koulutettavana kaikkiaan 5 000 ulkomaalaista sotilashenkilökunnan jäsentä. Heistä 850 on saudeja.

Laivastotukikohdan tapahtumien jälkeen Yhdysvalloissa on virinnyt keskustelua saudisotilaiden koulutusohjelman keskeyttämisestä. Saudi-Arabian kuningas Salman tuomitsi ampumisen pikaisesti luonnehtimalla sitä katalaksi rikokseksi ja sanomalla, että asemies ei edusta Saudi-Arabian kansaa.

STT