Yhdysvaltain suurlähetystö jälleen raketti-iskujen kohteena Irakissa

Irakissa useita raketteja on jälleen ammuttu lähelle Bagdadissa sijaitsevaa Yhdysvaltain suurlähetystöä, kertoo yhdysvaltalainen sotilaslähde uutistoimisto AFP:lle.

Heti iskun jälkeen ei ollut tietoja haavoittuneista tai kuolleista.

Suurlähetystö sijaitsee tarkasti vartioidulla vihreällä vyöhykkeellä, jolla toimii myös muita lähetystöjä ja hallintorakennuksia.

Irakissa on viime kuukausina kohdistettu useita iskuja joko suurlähetystöön tai yhdysvaltalaisjoukkoihin Irakissa. Kyseessä on 19. isku sitten lokakuun.

STT