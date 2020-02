Yhdysvaltalaisartisti John Legend esiintyy Pori Jazzissa torstaina 16. heinäkuuta. Edellisen kerran hän konsertoi Suomessa ja Pori Jazzissa kesällä 2013.

Liput tulevat myyntiin perjantaina.

John Legend on myynyt moninkertaista platinaa myynyt ja voittanut yksitoista Grammy-palkintoa. John Legend tunnetaan myös säveltäjänä, näyttelijänä ja tuottajana. Hän on julkaissut urallaan kuusi studioalbumia. Hänen isoin hittinsä on vuoden 2013 Love in the Future -pitkäsoiton All of Me -single, joka on kerännyt Spotifyssa 1,1 miljardia kuuntelukertaa. Uusimman kappaleensa Conversations in the Dark yhdysvaltalaistähti julkaisi tammikuussa.

Näyttelijänä John Legend on nähty muun muassa elokuvassa La La Land.

