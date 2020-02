YK: Libyan kriisin osapuolet sopineet pysyvästä tulitauosta – ehdoista vielä neuvotellaan

Libyan kriisin osapuolet ovat sopineet pysyvästä tulitauosta, kertoo YK.

YK:n Libya-edustajan Ghassan Salamen mukaan tulitauosta on sovittu periaatteen tasolla, mutta sen tarkemmista ehdoista vielä neuvotellaan.

Libyan sotilaskomitean jäsenet ovat käyneet neuvotteluita eilisestä lähtien. Sotilaskomitea nimettiin tammikuussa. Siinä on mukana viisi jäsentä Libyan kansainvälisesti tunnustetusta GNA-hallinnosta ja viisi jäsentä sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukoista. Sen on tarkoitus keskustella väkivaltaisuuksien lopettamisesta Libyan pitkässä konfliktissa.

Väliaikainen tulitauko neuvoteltiin aiemmin Libyan sodassa eri osapuolia tukevien Venäjän ja Turkin välillä, mutta se on rakoillut. Osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta.

Monet maat ovat alkuvuonna yrittäneet ratkoa Libyan kiemuraista kriisiä. Berliinin huippukokoukseen kokoontuivat tammikuun puolivälissä muun muassa Turkki, Venäjä, EU, YK ja Afrikan unioni. Kyseisessä kokouksessa sovittiin muun muassa sotilaskomitean muodostamisesta.

Sotapäällikkö Haftar saavuttanut suuria voittoja

Libyassa on käyty sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien, jolloin pitkäaikainen diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin. Nyt vastakkain ovat olleet etenkin suuria maa-alueita joukkoineen valloittanut sotapäällikkö Khalifa Haftarja hauras GNA-hallinto.

Sotaan on myös sotkeutunut monia muita maita. Muun muassa Turkki on tukenut GNA-hallintoa, kun taas monet arabimaat ja Venäjä ovat tukeneet Haftarin joukkoja.

Turkki päätti hiljattain lähettää joukkoja Libyaan.

YK on vaatinut osana neuvotteluita, että ulkovallat lopettavat sekaantumisen Libyan asioihin.

STT