Yksi jakelukierros riittää

Kirjepostin muutokset ovat ajaneet valtionyhtiö Postin vaikeuksiin. Samalla kun pakettien määrä kasvaa, kirjeiden määrä vähenee. Jakelun turvaaminen edellyttää, että haetaan uusia kustannustehokkaita toimintatapoja.

Yksi askel voisi olla aamu- ja päiväjakelujen yhdistäminen. Medialiiton kyselyn mukaan tämä sopii kuluttajille.

Medialiiton kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista kannattaa postin päiväjakelun yhdistämistä sanomalehtien varhaisjakeluun. Medialiitto on ehdottanut, että kirjeet, aikakauslehdet ja muu päiväposti jaettaisiin taajamissa varhain aamulla samaan aikaan kuin sanomalehdet.

Medialiiton kyselyn mukaan 71 prosenttia suomalaisista kannattaa jakelujen yhdistämistä.

Aamu- ja päiväjakelun yhdistäminen on järkevää. Kun jaettavan postin määrä vähenee, ei tulevaisuudessa ole varaa kahteen erilliseen jakelukierrokseen. Jakeluja yhdistämällä palvelut voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja vähentää samalla ympäristökuormitusta.

Asiakkaat eivät Medialiiton kyselyn mukaan koe ongelmana sitä, että postilaatikkoon tipahtaa samaan aikaan sanomalehti ja kirjeitä. Tätä kirjepostin ja sanomalehtien yhteisjakelua on jo tehtykin monissa jakeluyhtiöissä.

Posti on ilmoittanut kokeilevansa jakelujen yhdistämistä joillakin alueilla. Myöhemmin yhtiö voi laajentaa sen myös muille alueille, joissa se vastaa sanomalehtien jakelusta.

Kotiin kannetussa kirjepostissa tärkeintä on luotettavuus ja nopeus. Vähemmän tärkeää on, mihin kellonaikaan asiakkaan postilaatikko kolahtaa.

Sanomalehtien varhaisjakelussa sen sijaan kellonajoilla on merkitystä. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun yhteisjakelulle haetaan aikatauluja.

Mitä aikaisemmin päivän lehti saadaan lukijan käteen, sitä tyytyväisempiä asiakkaita myös jakeluyhtiöllä on.