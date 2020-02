Yle: Hallitus sopuun hoitajamitoituksesta, rahat STM:n budjetista

Hallitus on päässyt sopuun vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen yksityiskohdista ja rahoituksesta, kertoo pääministeri Sanna Marin (sd.) Yle uutisille. Hoitajamitoitus tulee voimaan aiemmin aiotussa laajuudessa eli kymmentä vanhusta kohti on seitsemän hoitajaa.

Pääosa puuttuneesta hoitajamitoituksen rahoituksesta on tarkoitus ottaa sosiaali- ja terveysministeriön budjetista. Sitovan hoitajamitoituksen on arvioitu vaativan yli 200 miljoonaa euroa rahaa tällä hallituskaudella. Hallitusneuvotteluissa rahaa hoitajamitoitukseen löytyi noin 70 miljoonaa euroa.

https://yle.fi/uutiset/3-11192414

STT