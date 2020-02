Yle: Hallitus sopuun hoitajamitoituksesta, rahat STM:n budjetista – hoitajamitoitus voimaan aiemmin aiotussa laajuudessa eli kymmentä vanhusta kohti on seitsemän hoitajaa

Hallitus on päässyt sopuun vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen yksityiskohdista ja rahoituksesta, vahvistaa pääministeri Sanna Marin (sd.) Ylen uutisille. Marinin mukaan hallitus antaa lakiesityksen eduskunnalle torstaina.

Sitova hoitajamitoitus tulee voimaan aiemmin aiotussa laajuudessa eli kymmentä vanhusta kohti on seitsemän hoitajaa. Nykyinen suositus hoitajamitoituksesta on 0,5 hoitajaa vanhusta kohden.

– Sitova henkilöstömitoitus on panostus hyvään hoivaan ja alan ammattilaisten jaksamiseen, kuvasi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) Twitterissä.

Pääosa puuttuneesta hoitajamitoituksen rahoituksesta on Ylen mukaan tarkoitus ottaa sosiaali- ja terveysministeriön budjetista. Sitovan hoitajamitoituksen on arvioitu vaativan yli 200 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella. Hallitusneuvotteluissa rahaa hoitajamitoitukseen löytyi noin 70 miljoonaa euroa.

Laki on tarkoitus saada voimaan jo ennen vuotta 2023, mutta hoitopaikkojen siirtymäaika päättyisi maaliskuun lopussa vuonna 2023.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan mitoituksen toteuttamiseen tarvitaan ainakin 4 400 uutta hoitajaa.

– Siksi hallitus lisää myös koulutuksen määrärahoja, kertoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tiedotteessa.

Henrikssonin mukaan kunnat myös saavat korvausta niistä lisäkustannuksista, jotka korkeampi hoitajamitoitus aiheuttaa.

Aikataulu venynyt

Pääministeripuolue SDP lupasi vielä loppukesästä, että hallituksen esitys hoitajamitoituksesta annetaan eduskunnalle vuoden 2019 loppuun mennessä. Lainvalmistelu vei kuitenkin sen verran aikaa, että aikataulu ei pitänyt.

Ympärivuorokautisen hoivan sitova 0,7:n henkilöstömitoitus tarkoittaisi käytännössä sitä, että jokaista kymmentä hoidettavaa kohti hoivakodissa pitäisi olla seitsemän hoitajaa välitöntä hoitotyötä tekemässä. Ympärivuorokautisessa hoidossa tehdään yleisesti kolmea vuoroa, ja hoidettavat tarvitsevat hoitoa kaikkina vuorokaudenaikoina joka päivä. Esimerkiksi 30 vanhuksen yksikössä olisi 21 hoitajaa huolehtimassa hoidettavista. Näistä hoitajista esimerkiksi aamuvuorossa voisi olla seitsemän, illassa seitsemän ja yössä kaksi. Myös vapaalla olevat viisi hoitajaa laskettaisiin mitoitukseen.

Lakiin kirjattua mitoitusta on pidetty tärkeänä keinona parantaa vanhuspalvelujen tilaa.

https://yle.fi/uutiset/3-11192414

https://twitter.com/KristaKiuru/status/1224768455624286210

STT

Kuvat: