Kiinassa yhteensä 258 ihmistä on kuollut koronavirukseen. Viruksen ydinalueella Hubein maakunnan viranomaiset kertoivat aikaisin lauantaina, että uhriluku oli kasvanut yli 40:llä.

Todettuja tartuntoja on maassa ainakin yli 11 000, kun mukaan lasketaan Hubein maakunnan tuoreet tiedot yli 1 300 tartunnasta.

Myöhään torstaina Maailman terveysjärjestö WHO julisti uuden koronaviruksen leviämisen kansainväliseksi terveysuhaksi. Virusta on tavattu Kiinan lisäksi yli 20 maassa.

