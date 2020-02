Yli sata yhdysvaltalaissotilasta loukkaantui Iranin iskussa tammikuussa

Yli sata yhdysvaltalaissotilasta sai aivovamman Iranin tammikuisessa iskussa joukkojen Ain al-Asadin tukikohtaan Länsi-Irakissa, Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maanantaina paikallista aikaa. Ministeriö kuvaili aivovammoja lieviksi.

Alun perin maan presidentti Donald Trump ilmoitti, että kukaan yhdysvaltalainen ei loukkaantunut tai kuollut iskussa.

Nyt loukkaantuneita on nyt 45 enemmän kuin viimeksi kerrottiin. Aivovammasta kärsineitä on nyt 109.

Loukkaantuneista 76 on palannut palvelukseen. Lopuista suurinta osaa hoidetaan yhä.

Viranomaisten mukaan aivovaurion oireet eivät aina ole heti selviä, mikä saattaa viivästyttää raportointia, New York Times kirjoittaa.

Veteraaneilta kritiikkiä vammojen vähättelystä

New York Timesin mukaan muun muassa veteraaniryhmät ovat kritisoineet Valkoista taloa osittain siksi, että presidentin mukaan vammat eivät olleet kovinkaan vakavia.

– Kuulin, että heillä oli päänsärkyä ja muutamia muita oireita, Trump sanoi lehden mukaan tammikuun loppupuolella Sveitsin Davosissa.

– Mielestäni ne eivät ole kovinkaan vakavia verrattuna muihin vammoihin, joita olen todistanut.

Nyt esimerkiksi Irakissa ja Afganistanissa palvelleiden veteraanijärjestön perustaja on tviitannut, että kongressin tulisi vaatia tutkimusta tapahtumista.

Iranin ohjusisku oli kosto Yhdysvaltojen Irakiin tekemästä iskusta, jossa kuoli vaikutusvaltainen iranilaiskomentaja Qassem Suleimani.

